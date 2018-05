«20 minutes» fait ses pronostics sur les tubes de l'été 2018

TENDANCE Fini «Despacito», «cho-cho-chocolat» ou encore «Shape of you», on vous balance un vent d'air frais avec nos pronostics des tubes de l'été 2018...

Luis Fonsi (à gauche) avec son compère Daddy Yankee interprètent leur tube «Despacito» en janvier 2018. — Matt Sayles/AP/SIPA

Chaque année, c’est la même rengaine : on découvre les tubes au début de l’été, on les use jusqu’à l’os et quand l’hiver débarque on frôle la convulsion quand les premières notes de Despacito apparaissent à la radio. Heureusement « a new day is coming » et 20 minutes vous propose les dix tubes potentiels de l’été 2018. À vos Shazam !

1. Bella ciao - Naestro feat Maitre Gims, Dadju, Vitaa, Slimane

Bella Ciao – Maître Gims, Vitaa, Dadju, Slimane, Naestro - maitre-gims.fr

Vous l’aurez remarqué, il ne se passe pas un jour sans qu’un clin d’oeil soit fait à la fameuse série NetflixLa Casa de Papel. Le rappeur Maitre Gims a profité de cette tendance pour remixer le son révolutionnaire italien au goût du jour (les goûts et les couleurs ne se discutent pas) pour en faire une version plus electro et surtout plus moderne. L’avantage c’est que les paroles ne sont pas compliquées à retenir !

2. Mafiosa - Lartiste feat. Caroliina

Il y a des chansons comme ça, on les connait déjà par coeur au mois de mai alors on n’imagine pas au mois de juillet ! Le titre Mafiosa a déjà envahi les dancefloors français depuis plusieurs semaines, et on sent que la fièvre de ce titre va durer encore quelques mois. On vous entend d’ici chanter Tu também tá bem !

3. Magenta riddim - Dj Snake

Dj Snake est toujours là où on ne l’attend pas, et il le prouve une fois de plus avec Magenta Riddim. Ce son électro aux sonorités indiennes vous plonge immédiatement dans une ambiance caliente bollywoodienne qui change des rythmes entendus mille fois à la radio. Pour les plus fans d’entre vous, DJ Snake fera la tournée des festivals tout l’été, de quoi profiter de ses platines en live !

4. One Kiss - Calvin Harris ft. Dua Lipa

Le clip posté sur YouTube il y a tout juste un mois cumule déjà 82 millions de vues, et à peine le son dans les oreilles, le rythme vous reste dans la tête pour la journée. Rythme electro standard avec une voix de Dua Lipa vocodée et samplée à souhait pendant plus de cinq minutes, c’est le track par excellence qui accompagnera vos apéros au soleil cet été (on croise les doigts pour le soleil.)

5. Désabonné - Ridsa

Le rappeur Ridsa poursuit son ascension fulgurante avec ce dernier son Desabonné issu de son dernier album. Dans la mouvance des titres soft rap qui ravissent le jeune public, on imagine que le dernier opus de Ridsa saura convaincre de ses sonorités estivales et urbaines. On parie ?

6. Alright - Jain

Dans un tout autre registre, le titre Alright débarque avec ses sonorités reggae parfaitement mariées à la voix atypique de Jain ! Le clip très graphique, voire psychédélique, a des allures de Justice avec une grosse lettrine qui nous laisse imaginer le résultat sur un écran géant de festival. Le refrain donne clairement envie de danser, en espérant que ce nouveau titre soit accompagné d’un nouvel album… #CrossedFingers

7. Flames - David Guetta feat Sia

David Guetta s’est une nouvelle fois associé avec la chanteuse Sia pour un nouveau titre Flames, qui n’est pas totalement ce qu’on attend d’un tube de l’été. Ce nouveau featuring est beaucoup moins clubbing que Titanium en 2011 mais propose une chanson puissante et portée par la voix de Sia. On ne voudrait pas vexer le grand David Guetta mais on attend les remix avec impatience !….

8. Pourquoi tu forces - DJ Erise feat. Aya Nakamura

Certainement l’une des révélations de la musique urbaine de l’année 2017, celle qui a inondé les ondes avec le fameux Djadja ou encore Comportement revient avec un nouveau titre baptisé Pourquoi tu forces ? et on sait déjà que ce sera un tube, sans la moindre hésitation.

9. Tip Pon It - Sean Paul & Major Lazer

Major Lazer qui s’incruste sur un featuring avec Sean Paul, ça donne un morceau electro délirant avec cette touche de jamaican style qui vient vous sortir du canapé. Le roi des collab revient comme à son habitude à l’approche de l’été et compose ce mélange parfait entre culture reggae et cette basse électro infaillible fidèle à Major Lazer. Bonus : le clip est fou.

10. Échame La Culpa - Luis Fonsi, Demi Lovato

On n’arrête plus Luis Fonsi qui vient de franchir la barre du milliard de vues sur Youtube pour la seconde fois, après le titre Despacito c’est au tour de Echame la culpa. Cette fois-ci c’est avec Demi Lovato que la magie opère, et même si le titre circule sur les ondes depuis déjà quelques semaines, on sait déjà que ce rythme reggaeton va envahir les dancefloors tout l’été jusqu’à l’épuisement !