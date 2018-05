Eurovision 2019: Inquiétudes sur l'éventuel boycott d'une édition organisée à Jérusalem

L’Eurovision 2019 est encore bien loin, mais le feuilleton a déjà commencé en réservant son lot de rebondissements. Alors que Jérusalem semblait avoir été officieusement désignée pour accueillir le concours, des voix se sont élevées dans plusieurs pays pour appeler au boycott.

En Islande, une pétition appelant à ne pas envoyer de candidat en Israël l’an prochain a réuni plus de 25.000 signatures en une dizaine de jours. Elle a porté ses fruits puisque la chaine publique RUV organisera une réunion en juin pour réfléchir à la question.

« Après les violations des droits humains perpétrées par Israël envers la nation palestinienne, il ne serait pas éthique [que l’Islande] participe à une compétition aussi glamour qu’est l’Eurovision », peut-on lire dans le texte de la pétition.

Le maire de Dubin (Irlande) et des membres du parti des libéraux-démocrates britannique ont également plaidé en faveur du retrait de la candidature de leur pays si Israël organise le concours l’an prochain.

Il semblerait que l’Union européenne de radiotélévision (UER), qui chapeaute l’événement, commence à s’inquiéter des remous politiques et diplomatiques. Mardi, en un tweet, le compte officiel de l’Eurovision semait la confusion en enjoignant le public à attendre des annonces officielles avant de réserver tout billet d’avion.

Are you already looking forward to next year’s #Eurovision? Us too! But don’t go booking your flights just yet, for official updates on where and when it’ll take place, keep an eye out for announcements on our official channels.

📷: Thomas Hanses pic.twitter.com/O2sp3WOXvJ