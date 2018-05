L'écrivain Jean-François Parot, créateur de «Nicolas Le Floch», est décédé

L'écrivain Jean Francois Parot, cici en 2004, est décédé le 23 mai 2018 — ANDERSEN ULF/SIPA

Ancien diplomate et écrivain français, il est surtout connu pour être le créateur des aventures du commissaire Nicolas Le Floch dans le Paris du XVIIIe siècle. Jean-François Parot est décédé d’une longue maladie dans la nuit de mardi à mercredi, il avait 71 ans.

Des succès français, internationaux, télévisuels

« C’est une longue et amicale aventure qui se termine, a déclaré Laurent Laffont, directeur général des éditions Jean-Claude Lattès. Nous avions publié quatorze livres ensemble, ces livres progressivement étaient devenus des succès français, puis des succès internationaux, et enfin même un succès télévisuel. C’est un être très délicat, très cher, très érudit qui disparaît, c’est une très grande peine pour nous. »

Né en 1946 à Paris, Jean-François Parot avait commencé sa carrière comme diplomate en 1974, à Kinshasa d’abord, comme vice-consul, puis à Djibouti, Ho Chi Minh Ville, Ouagadougou, Athènes, Tunis et en Guinée-Bissau, où il a été ambassadeur de 2006 jusqu’à sa retraite en 2010. Il a imaginé le personnage Nicolas Le Floch lors d’un rude hiver, alors qu’il était en poste à Sofia à la fin des années 90, et sa première aventure a été publiée en 2000.

« Homme de culture, de sensibilité et d’humanisme »

La série des Nicolas Le Floch, traduite en une dizaine de langues, mêle les intrigues à des reconstitutions historiques scrupuleuses, incluant même les recettes des ripailles de ses héros. Avec, en toile de fond, la légèreté de la cour de Louis XV, de Louis XVI, et la misère du peuple. « Les quatorze volumes de cette passionnante série qui embrasse les règnes de Louis XV et Louis XVI ont touché des millions de lecteurs et de téléspectateurs en France et dans le monde entier, ont indiqué les éditions Lattès dans un communiqué. Homme de culture, de sensibilité et d’humanisme, Jean-François Parot incarnait lui-même le panache et le courage de son héros, jusque dans la souffrance. » Nicolas Le Floch était également devenu un héros de série télé, avec plusieurs épisodes diffusés sur France 2 à partir de 2008.