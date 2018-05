«Holiday on ice»: «20 Minutes» a appris à faire du patinage (presque) artistique avec Brian Joubert

«20 Minutes» n'a peur de rien dans les bras de Brian Joubert. — E. Petit / 20 Minutes

« Tu te débrouilles mieux que Katrina. Au début c’était… Mais maintenant ça va. » Arriver sur une patinoire pour un petit tour sur la glace avec Brian Joubert, c’est un peu stressant. On essaie de dédramatiser : Katrina Patchett, la danseuse de Danse avec les Stars qui n’avait jamais chaussé de patins est bien l’une des têtes d’affiche d’Holiday on Ice, à la Seine musicale (Paris), du 22 au 27 mai.

La peur de s'abîmer un muscle

Citron, fente, pirouette (légère, hein), Brian Joubert a pris le temps de nous apprendre quelques petits trucs pour se la péter devant l’Hôtel de Ville de Paris l’hiver prochain. Et avant de se lancer, on avait demandé conseil à Katrina Patchett. « Si tu as déjà fait du patin, ça va aller. Ça n’était pas mon cas et au début j’ai vraiment eu beaucoup de mal, alors que je m’étais entraînée un peu toute seule. Aujourd’hui, même si je patine mieux, je ne monte pas sur la glace toute seule. » Sa pire angoisse ? Abîmer ses muscles, qui sont son outil de travail en tant que danseuse. Sans cette problématique, on a pu se lâcher (ou pas) avec Brian.