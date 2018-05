Philip Roth, géant de la littérature américaine, est mort à 85 ans

L'écrivain américain Philip Roth, un géant de la littérature américaine, s'est éteint mardi à l'âge de 85 ans, selon le New York Times. Il serait mort d'une insuffisance cardiaque, d'après une amie proche citée par le quotidien américain.

Philip Roth died tonight, surrounded by lifelong friends who loved him dearly. A darling man and our greatest living writer. pic.twitter.com/v01QkXi7wD