Diminu'tif, Atmosp'hair et Baudel'Hair... Les «LOL coiffeurs» compilés dans un livre

Lancer le diaporama La journaliste Morgane Tual a compilé plus de 800 photos de LOL coiffeurs sur son blog. Ici à la Mézière. — Morgane Tual

Auteure du blog Nos amis les LOL Coiffeurs, Morgane Tual sort un livre répertoriant 130 salons de coiffure aux noms atypiques.

La journaliste a fait appel aux internautes pour se constituer une collection de 800 photos drôles.

Le livre « Tiré par les cheveux » en recense 130 prises aux quatre coins de la France, dont beaucoup à Rennes, d’où la jeune femme est originaire.

Beau de l’Hair. Diminut’if. Légend’Hair. Maxime Homme. Hair Force One. Lib’Hair’Té. Coupe d’enf’Hair… Vous en voulez d’autres ? Depuis 2011 et l’ouverture de son blog Nos amis les LOLcoiffeurs, Morgane Tual a compilé plus de 800 photos de salons de coiffure aux noms humoristiques. Elle a choisi les 130 meilleurs dans son premier livre Tiré par les cheveux qui vient de sortir.

OH, mais que vois-je ? Mon blog Lolcoiffeur est adapté en livre, disponible dès jeudi dans toutes les bonnes libr’hair’ies ✂️ pic.twitter.com/4ow5jcJU97 — Morgane Tual (@morganetual) May 15, 2018

Un projet un peu loufoque qui a démarré au sein de la famille de cette Rennaise d’origine : « Ça nous faisait rire donc on s’envoyait des photos entre nous. On s’était dit qu’il faudrait les regrouper sur un blog. Et un jour, je l’ai fait. »

Rennes et la Bretagne bien représentée

Lancé sans prétention, le Tumblr est toujours resté actif, notamment grâce à la contribution active des internautes. « Je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien, mais les gens continuent de m’en envoyer aujourd’hui. J’aime bien cet esprit collectif ». Si les clichés viennent des quatre coins de la France, l’auteure reconnaît qu’il y a « une légère surreprésentation de Rennes et de la Bretagne ».

Je demande un moratoire sur les lol coiffeurs. pic.twitter.com/G4DiJdPsN2 — Maurice (@MauditMaurice) August 30, 2017

Aujourd’hui installée à Paris comme journaliste, la jeune femme a gardé sa famille et ses amis au pays, qui ont largement contribué au projet. La Bretagne serait pourtant la région qui compte le moins de coiffeurs utilisant les termes « tif » et « hair », d’après une étude data menée par le site Les Décodeurs du Monde. Le plus répandu ? « Créa’tif ».

Speed Hair Man champion

« Je pense que les coiffeurs veulent montrer leur créativité mais aussi un état d’esprit sympa, décontracté. Je ne pensais pas qu’on pourrait en trouver autant de différents », admet l’auteure. Son préféré ? « Faudra tif’hair à Dijon, parce qu’il y a un double jeu de mots. Ou bien Speed Hair Man, dans le 93 ». Un tour de France du LOL.