Bruxelles, Elysée et VivaTech… La folle semaine de Mark Zuckerberg en Europe

Mark Zuckerberg n’en a pas terminé avec le scandale Cambridge analytica. Vous savez, il y a deux mois, cette société a été accusée d’avoir récupéré les données de 87 millions d'utilisateurs du réseau social sans leur consentement en 2014 pour influencer la campagne présidentielle américaine en faveur de Donald Trump. Après s’être excusé début avril auprès du Sénat américain pour les erreurs commises sur la protection des données et la manipulation politique, le patron de Facebook débarque en Europe pour s’expliquer sur les lacunes de son réseau social devant le Parlement européen à Bruxelles ce mardi après-midi.

Entre une audition qui s’annonce musclée devant les eurodéputés, une réunion à l’Elysée le lendemain avec Emmanuel Macron et une prise de parole jeudi à Viva Technology, c’est l’heure de la rédemption technologique pour Mark Zuckerberg. Retour sur une semaine ultra-chargée pour un génie de l’informatique empêtré dans un scandale à rallonge.

Après des coups de pression de plusieurs eurodéputés, l’audition au Parlement européen -qui devait à l’origine se dérouler en huis clos- sera finalement retransmise en direct sur Internet. Sommé depuis un mois de venir à Bruxelles s’expliquer sur le scandale Cambridge analytica provoqué par l’utilisation illégale de données personnelles de millions d’utilisateurs, il a fini par accepter. Il répondra aux questions des eurodéputés à partir de 18h15 [heure française].

« J’ai discuté avec M. Zuckerberg de la possibilité d’une retransmission en direct sur Internet de cette rencontre. Je suis heureux d’annoncer qu’il a accepté cette nouvelle demande », a annoncé le président du Parlement européen, Antonio Tajani, sur son compte Twitter.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30