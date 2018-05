Mariage princier: Harry et Meghan en 12 photos marquantes pour revivre la journée comme si vous y étiez

Lancer le diaporama Le Prince Harry et Meghan quittent le château de Windsor — Chris Jackson/Getty Images

On en veut encore et ça tombe bien, on en a encore. Le prince Harry et Meghan Markle ont été officiellement déclarés mariés samedi lors d’une cérémonie pleine d’émotion dans la chapelle St George du château de Windsor, lieu chargé d’histoire pour la monarchie britannique. Une robe Givenchy sublime, un baiser romantique en public, une sublime calèche… Le spectaculaire mariage princier nous en a mis plein les yeux. Getty Images a immortalisé cet événement historique.

Revivez cette union grâce aux photos de Getty Images et à Lisa-Marie Rae, Senior Director for Entertainment pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique, qui commente ses 12 clichés préférés pour 20 Minutes.

« Tout juste mariés, le Prince Harry et Meghan, Duc et Duchesse de Sussex, quittent le château de Windsor dans une calèche de type Ascot Landau lors d’une procession. Ce gros plan, pris par le photographe royal Chris Jackson montre un couple rayonnant saluant les foules qui bordent la route du cortège. Leur bonheur rayonne. »

Le prince Harry et Meghan dans leur carrosse. - Christopher Furlong/Getty Images

« Ce plan large met en avant la foule qui entoure le couple royal. Les couleurs de l’Union Jack - rouge, blanc et bleu – parmi les visages souriants du public soulignent le caractère national de ce mariage royal. Sous un ciel bleu, c’est tout le pays qui est présent aux côtés du prince Harry et de Meghan, resplendissants dans leur carrosse. »

La princesse Charlotte arrive à la Chapelle St George. - Chris Jackson/Getty Images

« La petite princesse, Charlotte de Cambridge, est loin d’être impressionnée par la foule en arrivant à la chapelle St George. Elle regarde par la fenêtre, couronnée de fleurs fraîches, et salue la foule en toute confiance. Même si c’est la mariée qui, généralement illumine un mariage, il est clair que les demoiselles d’honneur, surtout lorsqu’elles sont aussi mignonnes, sont la cerise sur le gâteau ! »

La reine Elizabeth II et le prince Phillip, Duc de Cambridge, arrivent à la chapelle - Shaun Botterill/Getty Images

« Aussi attendus que la mariée, la reine Elizabeth II et le prince Phillip, Duc de Cambridge, arrivent à la chapelle. Cette photo a été prise du toit de la caserne des gardes par Shaun Botterill avec un objectif de 500 mm doté d’un convertisseur de 1,4. Shaun avait choisi le lieu parfait pour saisir les invités dès leur arrivée, ce qui nous a permis d’avoir une couverture très large de l’événement. Pour ce genre d’événement mondial, nos clients attendent certes une couverture extensive mais également une rapidité de mise à disposition des photos pour les publier presque instantanément. »

La mère de Meghan, Doria Ragland et sa fille en route vers la Chapelle. - Richard Heathcote/Getty Images

« Ce plan serré est l’image même du conte de fées, avec une touche moderne. Pris sur le chemin de la chapelle, il met en avant la mère de Meghan, Doria Ragland, aux côtés de sa fille rayonnante dans une authentique Rolls-Royce Phantom IV. Son voile est maintenu par une superbe tiare Filigree, qui a appartenu à la reine Mary et que la reine Elisabeth lui a prêtée comme le veut la tradition. Alors qu’elle regarde l’objectif en souriant, on perçoit son excitation, ce qui donne un caractère particulier à ce cliché de Richard Heathcote. »

Un jeune homme nettoie la route qui mène à la chapelle St George. - Chris Jackson/Getty Images

« Plus tôt dans la matinée, un jeune homme nettoie la route qui mène à la chapelle St George, située au cœur du château de Windsor. Elle est bordée de drapeaux britanniques flottant au vent. Une impression de "calme avant la tempête", un moment de paix avant que les invités, les voitures et la foule envahissent les lieux pour célébrer le mariage de Meghan et Harry. »

Le carrosse des jeunes mariés qui remonte la rue - Chris Jackson/Getty Images

« Loin du calme des préparatifs, la foule a envahi les rues de Windsor pour accueillir le cortège. Personnellement, j’adore cette photo qui représente le carrosse remontant la rue. Une belle image pour représenter l’avenir qui attend le jeune couple. »

Amal et son mari George Clooney arrivent à la chapelle St George. - Chris Jackson/Getty Images

« Un tel marriage s’accompagne d’illustres invités et de célébrités. Qui de mieux qu’Amal et son mari George Clooney pour les représenter. Alors qu’ils rejoignent les autres invités déjà dans la Chapelle St George, le couple lumineux a ajouté une touche de glamour hollywoodien à ce mariage royal moderne. »

Le cortège de voitures qui remontent l’allée vers la chapelle St George. - Noam Galai/Getty Images

« A l’opposé du cliché intimiste de Meghan Markle et de sa mère, cette photo remet en perspective le cortège de voitures qui remonte l’allée vers la chapelle bordée d’une foule enthousiaste. »

Meghan salue la foule - Jeff J Mitchell /Getty Images

« Eblouissante, Meghan salue la foule sous un ciel bleu. Son voile blanc sur le rouge des cavaliers et la foule en arrière-plan… L’ensemble donne une impression de calme et de sérénité. Un moment privilégié pour Meghan qui peut prendre la pleine mesure des acclamations à la sortie de la chapelle, après la cérémonie du mariage. »

Le Prince Harry et Meghan quittent le château de Windsor - Jack Taylor/Getty Images

« J’adore ces instants saisis dans la folie environnante du cortège. Nous avions posté nos photographes tout au long de la route, ce qui nous a permis de multiplier ces moments et de saisir l’émotion du jeune couple. Le bonheur de Meghan irradie sous le regard du prince Harry. »

La foule à Windsor pour le mariage princier - Jeff J Mitchell/Getty Images

« Ce gros plan résume parfaitement l’énergie de la foule qui régnait samedi à Windsor. Jeff était un des photographes attachés à prendre des clichés tout au long du The Long Walk pour saisir les multiples facettes de cet événement de portée mondial, comme le souligne l’association ici des drapeaux britannique et américain. »

