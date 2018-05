VIDEO. Mariage princier: Le premier baiser émouvant de Harry et Meghan devant la chapelle

Plus amoureux que jamais, le prince Harry et Meghan Markle ont célébré leur union par un premier baiser émouvant devant la chapelle Saint-George du château de Windsor ce samedi dans la liesse populaire. En 2011, Kate Middleton et le prince William s’étaient embrassés au balcon du Palais de Buckingham.

Le prince Harry, 33 ans, et sa femme, 36 ans, ont échangé leurs vœux puis les alliances, yeux dans les yeux et souriants, avant d’être déclarés mariés par l’archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l’Eglise d’Angleterre.

A l’issue de la cérémonie, qui a duré environ une heure, ils ont échangé un baiser sur les marches de la chapelle et sous les acclamations du public, avant leur départ pour une procession en calèche, saluant la foule en liesse.

Les époux se sont dit « oui » chacun leur tour devant la reine Elizabeth II et leurs invités, dont une pléiade de stars invitées à la cérémonie, qui a débuté peu après midi avec quelques minutes de retard sur le programme officiel.

Durant la cérémonie, le couple est apparu complice, se tenant la main tandis que résonnait la version de Ben E. King de la chanson Stand By Me, interprétée par une chorale, ou encore l’hymne de l’équipe de rugby du Pays de Galles, touches de modernité dans une cérémonie aux allures traditionnelles.

