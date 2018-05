11h43. Les ex d'Harry Chelsy Davy et Cressida Bonas

Harry rencontre Chelsy Davy, la fille d'un richissime organisateur de safari zimbabwéen, en 2004 en Afrique du Sud. Leur relation passionnelle et tumultueuse fascine les médias britanniques, qui épient leurs moindres faits et gestes. Ils sont restés bons amis.

Chelsy Davy (C) arrives for the wedding ceremony of Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and US actress Meghan Markle at St George's Chapel, Windsor Castle, in Windsor, on May 19, 2018. / AFP PHOTO / POOL / Chris Jackson - AFP

Cressida Bonas est la fille d'une aristocrate mondaine et ex-mannequin, Mary-Gaye Curzon, et de l'entrepreneur Jeffrey Bonas. Cette grande blonde aux yeux bleus sort des pensionnats huppés de Londres et fréquente, avant même de rencontrer Harry, les cousines du prince, Beatrice et Eugenie. C'est cette dernière qui présente «Cressy» à Harry en 2012. Ils s'affichent en public à deux reprises en l'espace d'un week-end, en mars 2014. Quelques mois plus tard, cependant, le couple se sépare, Cressida «ne supportant plus l'acharnement des médias».

L'ex d'Harry Cressida Bonas arrive au mariage. - Ian West / POOL / AFP

