VIDEO. Toulouse: Avec «Mille couronnes», les trois soeurs du groupe Aöme espèrent devenir reines

Léana, Jade et Lynn, les trois soeurs toulousaines du groupe Aöme, sortent leur premier titre. — Aome

Souvenez-vous de ces jeunes sœurs de Toulouse, membres du groupe Aöme, qui avaient cartonné avec leurs « covers » de tubes du moment l’année dernière. Des styles variés pour trois voix et trois personnalités.

Elles pouvaient aussi bien reprendre The Greatest de Sia que Dommage du duo toulousain Bigflo et Oli. Ainsi, de The Voice Kids pour l’une d’entre elles aux multiples vidéos Youtube, Aöme a su convaincre des milliers de personnes grâce à leur signature vocale fraîche et entraînante. Jeudi, à 18h30, le groupe a publié une nouvelle vidéo sur la Toile. Mais pas n’importe laquelle. Cette fois-ci, c’est leur propre chanson qu’elles proposent, intitulée « Mille Couronnes ».

« Nous avons coécrit les paroles avec Antoine Graugnard, auteur, avec qui on travaille depuis le début. C’est un véritable échange qui fait que nous restons cohérentes avec ce que nous avons envie d’exprimer dans nos chansons » expliquent Léana, 20 ans, et les jumelles de 16 ans, Jade et Lynn.

Un album puis la scène

Pour la première fois, les trois sœurs ont pu monter leur propre clip mais aussi ont eu la chance d’être maîtresses de leur production. « Cette chanson est un appel à l’espoir. Pour nous, les mille couronnes sont l’image d’une lumière qui jaillit, qui redonne de la couleur là où il fait sombre ».

Après des premiers retours enthousiastes de leur public, amis et famille, elles continuent sur leur lancée en préparant la suite de l’album. Avec dans l’espoir, un jour, de rencontrer et de remercier toutes ces personnes qui les soutiennent lors d’un concert.