VIDEO. Quand Arnaud Ducret chante Bénabar, et parle de tricherie et d'odeurs de bouche

Arnaud Ducret s'est prêté au jeu de l'Interview WTF. — Émilie Petit/20 Minutes

Monsieur je sais tout, Les dents, pipi et au lit… Ces dernières semaines, vous n’avez pas pu ne pas le voir. Arnaud Ducret est partout ! Alors, à 20 Minutes, on s’est dit qu’on pouvait, pourquoi pas, s’inviter chez lui (enfin presque). Et lui poser tout un tas de questions absolument what the fuck. Histoire de voir un peu ce qu’il avait à dire. Il a, bizarrement, tout de suite accepté…

Une visite épique qui nous a appris que, oui, Arnaud Ducret est un rigolo. Mais surtout que, petit, il aimait tricher. Et mentir. Il aime aussi chanter (plutôt bien) du Bénabar. Mais, que ça lui plaise ou non, il restera à jamais notre prof de karaté préféré. « Blessé ! ».