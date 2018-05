Nintendo Labo va-t-il relancer la mode du «Do-It-Yourself»?

Nintendo Labo permet d'inventer et créer ses propres Toy-Con et manières de jouer — Nintendo

A contrario de l’escalade technologique de ses concurrents, Nintendo préfère, depuis la Wii, une approche simple, accessible, conviviale du jeu vidéo. Sa console hybride Switch en est la dernière incarnation, et la gamme de jeux Nintendo Labo la nouvelle confirmation. Ce drôle de concept invite le joueur à construire des jouets, ou Toy-Con, à partir de planches en carton détachables : une voiture, une maison, une canne à pêche, un guidon et même un robot. Combinez avec les éléments de la Switch, ils donnent lieu à une course de moto, une partie de pêche, un morceau de musique… Un peu court ?

Fait maison

Pourtant, il ne faut que quelques minutes pour se prendre au jeu et s’appliquer à la construction de son Toy-Con, et ce que l’on ait 7 ou 77 ans. Le fait de toucher, plier et finalement créer physiquement implique un rapport réel, intime, qui n’a pas échappé à Nintendo. Chaque Toy-Con est ainsi customisable avec un kit de personnalisation vendu séparément, ou avec ce qui traîne dans vos tiroirs : scotch, feutres, autocollants, etc. Mais ce n’est pas tout.

Inventer, créer, coder

« Construire. Jouer. Découvrir. » Tel est le mort d’ordre de Nintendo Labo. On a vu pour la construction et le jeu, mais le vrai potentiel de Nintendo Labo s’exprime dans la découverte, en fait l’explication en vidéo du fonctionnement de chaque Toy-Con. Et une fois que vous avez compris, direction l’atelier secret pour vous y mettre : inventer, créer, et même coder. En effet, il est possible, via une interface sommaire, de connecter des noeuds d’entrée et de sortie, de mettre en place des actions et réactions, comme secouer dix fois son Joy-Con pour obtenir un bruit d’explosion. Les choix sont dépendants des fonctionnalités de la console et des manettes (écran tactile, vibration, caméra infrarouge…), et donc à la fois simples mais infinis.

Made in Japan

Nintendo espère bien que les rois du « Do-It-Yourself » s’approprieront Nintendo Labo pour des créations plus folles les unes que les autres, à même de faire le buzz sur les réseaux sociaux. L’éditeur a lui-même mis en ligne quelques tutos vidéos pour créer son tank ou sa guitare, mais cela reste pour l’instant timide. Sauf au Japon bien sûr, où une chaîne YouTube, la bien nommée DIY Japan, s’amuse à confectionner des Toy-Con pour certains jeux Switch comme Mario Kart 8​ ou Splatoon 2. Une ingénieure, elle, a pimpé la chaise roulante de son fils handicapé pour qu’il puisse la contrôler, et s’amuser, avec le Toy-Con guidon de moto.