David Hallyday rend hommage à Maurane, à Johnny et à Laura

Une salve de compliments. David Hallyday a accordé un entretien au quotidien La Voix du Nord à la fin de son concert à Neuchâtel-Hardelot ce samedi. L’occasion de rendre hommage à Maurane, à Johnny et à sa sœur Laura.

Le chanteur de 51 ans a salué Maurane, décédée le 8 mai, « une femme si gentille en dehors du show-business ». « Elle a toujours fait son travail sérieusement et avec passion. C’était quelqu’un de bienveillant. Le peu de temps que j’ai passé avec elle, on s’est bien marré. Sa mort m’a beaucoup touché », explique-t-il.

« La voix de mon père dans son dernier album est exceptionnelle »

David Hallyday est revenu sur Ma dernière lettre, sa chanson hommage à son père : « C’est la dernière lettre à un être cher pour lui exprimer de l’amour », détaille-t-il au quotidien régional. Au sujet de l’album posthume de Johnny dont il a entendu deux titres, il affirme : « La voix de mon père dans son dernier album est exceptionnelle »

Un morceau qui rappelle Sang pour sang, écrit avec Johnny. « Je voulais lui dire : “aujourd’hui, tu es mon père, il faut que tu assumes certaines choses” », commente David Hallyday, interrogé sur la genèse de ce tube. « Au début, il n’était pas d’accord, mais il a compris où je voulais qu’il aille. Il a ensuite trouvé ça très fort d’où le titre », précise-t-il.

Laura est « fantastique, drôle avec un humour exceptionnel »

« On n’a pas grandi ensemble, on s’est découvert assez tardivement car elle habitait en France et moi aux États-Unis. Mais depuis son adolescence, on a rattrapé le temps perdu. Il ne faut pas nous laisser ensemble plus de dix minutes sinon ça part en vrille ! Je l’adore, humainement c’est quelqu’un de fantastique, drôle avec un humour exceptionnel », a-t-il déclaré au sujet de sa sœur, Laura.