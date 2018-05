Nintendo va ressortir sa console Nes Classic Mini

Le succès de l’objet, et sa rareté sur les rayons des magasins, avaient fait le bonheur des spéculateurs sur les sites de revente. Un an et demi après le lancement de la Nintendo Classic Mini, presque immédiatement épuisée, le géant japonais du jeu vidéo vient d’annoncer une réédition de la version miniaturisée de sa console de salon culte des années 1980.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC