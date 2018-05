Le détail des votes des jurys et des téléspectateurs de la finale de l'Eurovision 2018 ont été révélés ce dimanche...

« France, 12 points ! » Cette phrase n’aura résonné qu’une seule fois dans la nuit de samedi à dimanche au milieu de l’Altice Arena de Lisbonne durant l’annonce des votes de la 63e édition de l’Eurovision. Elle est à mettre au crédit de l’Ukraine, dont le jury a placé le duo français Madame Monsieur en tête de son classement.

Sachant que le télévote (les votes des téléspectateurs) lui a donné sept points, le pays de l’ex-URSS a apporté à lui seul 19 des 173 points glanés par les tricolores au tableau final. Ce score permet à la France d’émarger à la treizième place, sur vingt-six candidats au palmarès de ce concours lisboète.

L'Union européenne de radiotélévision (UER) qui organise l'Eurovision a publié ce dimanche l'intégralité des votes. Ce qui nous permet de voir qui les Français peuvent remercier et qui les a snobés.

Le détail des votes glanés par la France est le suivant :

19 points en provenance de l’Ukraine (12 côté jury, 7 côté télévote)

15 points en provenance de la Lituanie (10 côté jury, 5 côté télévote)

12 points en provenance de l’Albanie (7 côté jury, 5 côté télévote)

11 points en provenance de la Belgique (3 côté jury, 8 côté télévote)

10 points du jury de la Lettonie

10 points en provenance de l’Espagne (6 côté jury, 4 côté télévote)

9 points en provenance d’Islande (3 côté jury, 6 côté télévote)

9 points en provenance de la Finlande (5 côté jury, 4 côté télévote)

9 points en provenance de l’Arménie (5 côté jury, 4 côté télévote)

8 points en provenance de la Norvège (7 côté jury, 1 côté télévote)

8 points du jury de Malte

6 points du télévote d’Israël

6 points du jury de la Croatie

5 points des jurys de la Suède, du Portugal, de la Grèce et de la Bulgarie

4 points du jury de l’Irlande

4 points du télévote de la Géorgie

4 points en provenance de Chypre (dont 3 côté jury et 1 côté télévote)

3 points du télévote de la Pologne

2 points des jurys de la Russie, de la Slovénie et du Danemark

Le calcul est simple, sur les quarante-deux pays ayant la possibilité d’attribuer des points aux candidats français, vingt-quatre en ont donné au moins deux et dix-huit n’en ont donné aucun. Les pays les plus généreux sont des pays de l’Est alors que plusieurs pays proches ou frontaliers de la France (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Suisse) ont été carrément pingres de ce côté-là. On peut émettre l’hypothèse, invérifiable, que la chanson Mercy, traitant indirectement du thème des migrants, a été clivante ou mal comprise dans ces pays confrontés à la crise des réfugiés.

Et pour être complet, voici le détail des points distribués par la France…

Le jury français était composé du musicien Cyril Taieb (ex-Whatfor), de l'animatrice radio et critique musicale Elodie Suigo, de la chanteuse Ehla, de la journaliste Clémentine Boulard et du directeur artistique Benjamin Marciano. Son Top 10 est le suivant :

- 12 points à Israël

- 10 points à l’Australie

- 8 points à l’Allemagne

- 7 points à l’Autriche

- 6 points aux Pays-Bas

- 5 points à la Suède

- 4 points à la République Tchèque

- 3 points au Royaume-Uni

- 2 points à la Slovénie

- 1 point à l’Irlande

Les téléspectateurs français, eux, ont établi le Top 10 suivant :

- 12 points à Israël

- 10 points à l’Italie

- 8 points au Portugal

- 7 points à l’Estonie

- 6 points à la Moldavie

- 5 points à l’Espagne

- 4 points à l’Ukraine

- 3 points à Chypre

- 2 points au Danemark

- 1 point à la Serbie

Fabien Randanne