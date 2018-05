VIDEO. Eurovision: Un homme envahit la scène pendant la prestation du Royaume-Uni

De notre correspondant à Lisbonne (Portugal)

L’an passé, il avait fallu attendre une chanson de l’entracte pour qu’un intrus débarque sur la scène de l'Eurovision cul nu. Ce samedi soir, à l’Altice Arena de Lisbonne, un homme a perturbé la prestation de la Britannique SuRie en lui saisissant le micro quelques instants.

Here is the moment the stage invasion happened during Surie's perrofmance #Eurovision pic.twitter.com/dExk9OduWj

L’artiste d’abord extrêmement surprise a vite repris ses moyens et a fini par reprendre sa chanson avec plein de fougue.

L’organisation de l’Eurovision a proposé à la candidate de rechanter à nouveau avant l’ouverture des votes des téléspectateurs, comme le prévoit le règlement en cas d’incident. Mais la chanteuse a refusé, en expliquant qu’elle était « fière de sa performance ».

The most hated guy by everyone in the UK right now! How dare you. Ass hole. #SuRie @bbceurovision @surieofficial #Eurovision2018 guys my 1 million followers let's tweet get her to sing again xxx Rt pic.twitter.com/UPekr311g2