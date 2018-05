Israël a gagné l'Eurovision 2018

Netta représentante d'Israël à l'Eurovision 2018. — Rolf Klatt/Shutterstock/SIPA

De notre envoyé spécial à Lisbonne (Portugal)

Jusqu'au bout du suspense. Ce samedi, Israël a remporté l'Eurovision 2018 pour XXX avec la chanson Toy. Chypre et l'Autriche complètent le podium avec respectivement 436 et 342 points). La France se classe 13e avec 173 points.



Vingt-six pays étaient en lice pour cette 63e édition du concours. La scène de l'Altice Arena a ainsi vu se succéder un vampire ukrainien, une soprano estonienne, des rockeurs hongrois, une pop star australienne... Un inventaire à la Prévert de la musique européenne - et extra-européenne - qui aura été suivi par plus de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde.