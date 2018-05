Eurovision 2018: Notre guide pour ne rien rater de cette finale flamboyante

Eleni Foureira, candidate de Chypre à l'Eurovision 2018. — Armando Franca/AP/SIPA

La finale de l’Eurovision se déroule ce samedi soir à l’Altice Arena de Lisbonne (Portugal).

Elle sera retransmise en direct sur France 2 dès 21 h.

Chypre et Israël sont les grands favoris pour la victoire finale.

De notre envoyé spécial à Lisbonne (Portugal)



Ça y est, c’est le jour J ! Ce samedi soir, l’Altice Arena de la capitale portugaise accueillera la finale de la 63e édition de l’Eurovision. La France, qui figure parmi les favoris, confirmera-t-elle les espoirs placés en elle ? Eleni Foureira, la représentante de Chypre, qui a fait forte impression ces derniers jours en mettant le Fuego à la scène, soulèvera-t-elle le trophée ? Ou assistera-t-on à une victoire surprise de l’Allemagne ou de la Moldavie, que l’on n’aurait pas forcément imaginé il y a encore une semaine ? La soirée s’annonce passionnante. Voici notre guide pour que vous n’en ratiez pas une miette ! Attention, les horaires mentionnés ne sont qu’indicatifs.

Où suivre la finale ?

La finale sera retransmise en direct sur France 2 et commentée par Christophe Willem et Stéphane Bern. Au cas où vous seriez loin de votre téléviseur, un live stream, sans commentaires, sera accessible sur la chaîne YouTube de l’Eurovision.

Que peut-on attendre de la prestation française ?

Jean-Karl Lucas et Emilie Satt, qui forment le duo Madame Monsieur, s’élanceront sur la scène aux alentours de 22h06, en treizième position. On croise les doigts pour que ce chiffre leur porte-bonheur. Leur prestation, rodée au fil des répétitions, est sobre et élégante. «C’est très français», entend-on dire certains de nos confrères étrangers en salle de presse. Cette french touch fera-t-elle mouche auprès des votants ? Samedi midi, les artistes tricolores étaient 4e du classement des bookmakers…

Qui sont les favoris ?

L’Albanaise Eleni Foureira, qui représente Chypre est la grande favorite aux oreilles et aux yeux des bookmakers. Et elle se fera attendre puisqu’elle chantera en avant-dernière position, sur les coups de 23 h. Un quart d’heure plus tôt, l’Israélienne Netta, ex-grande favorite, qui conserve toutes ses chances de l’emporter, fera résonner son Toy. Parmi les autres favoris, citons l’impressionnante Estonienne Elina Nechayeva (21h36). Elle sera suivie d’Alexander Rybak qui tentera avec That’s How You Write A Song de remporter une deuxième fois l’Eurovision pour la Norvège. Le Suédois Benjamin Ingrosso, lui, livrera une performance très visuelle aux environs de 22h39.

Si vous voulez de l’émotion…

Vous devriez être sensible à la douce voix de Ieva, la candidate lituanienne, qui chantera l’amour au fil des décennies, vers 21h26. La Portuguaise Claudia Pascoal s’adresse dans O Jardim à sa grand-mère décédé (21h42) et l’Allemand Michael Schulte à son père disparu (21h58). La ballade irlandaise et sa chorégraphie romantico-gay devraient aussi toucher les coeurs sensibles (22h53). Enfin, le duo Ermal Meta et Fabrizio Moro, fermera le bal avec une chanson sur la résilience face au terrorisme évoquant notamment les attentats de Paris et Nice (23h02).

L’Eurovision c’est aussi ça…

L’Ukrainien Mélovin ouvrira le bal vers 21h15 en sortant de son sarcophage tel un Nosferatu de Kiev. La Slovène Léa Sirk simulera un problème technique vers 21h25 quand le Tchèque Mikolas Josef fera un clin d’œil au backpack kid (21h12). On aime beaucoup le ménage à trois des DoReDoS qui offriront une scène de théâtre de boulevard moldave à 22h35 (et ils pourraient bien se retrouver dans le Top 5 au palmarès final). Autre coup de cœur personnel pour la Finlandaise badass Saara Aalto (22h25) et pour les Hongrois du groupe AWS qui feront résonner du metal dans une Altice Arena qui devrait être super réactive (22h41).