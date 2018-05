Eurovision: Madame Monsieur a «l'impression d'être dans une série pleine de rebondissements»

Madame Monsieur, lors du jury show de la finale de l'Eurovision, le 11 mai 2018 à Lisbonne. — Thomas Hanses

Emilie Satt à Lisbonne (Portugal)



« On a vécu un vendredi très intense. On a vraiment l’impression d’être dans une sorte de série télé pleine de rebondissements. On passe par des états émotionnels extrêmes. La répétition de la finale dans l’après-midi ne s’est pas bien passée. On a eu des problèmes techniques, qui étaient en partie liés à un certain stress que l’on pouvait ressentir par rapport à l’emploi du temps chargé en interview qui a précédé. On en est sorti un peu malheureux.

Mais comme on est dans un épisode de Un, dos, tres ou d’une série américaine et que les choses finissent bien… on a passé plusieurs heures à se recentrer, à comprendre pourquoi cela s’était mal passé. Résultat : lorsque le soir, nous nous sommes produits au jury show - la répétition générale, dans les conditions du direct, au cours de laquelle les jurés internationaux nous évaluent et attribuent leurs points - tout s’est extrêmement bien déroulé. Chanter devant un public, c’est la clé. On a eu un accueil génial, très enthousiaste, de toutes les personnes présentes dans l’Altice Arena. C’était magique. On était que sur l’émotion et je crois que ça s’est très bien passé. Je croise les doigts pour que les jurys aient ressenti la même chose que nous. Les retours qu’on a eus depuis notre sortie de scène sont vraiment super et très très très encourageants.

On s’est bien amusés. On est ensuite restés dans la green room, l’espace réservé aux candidats, pour voir les autres candidats sur scène, cela fait partie des vrais moments d’ Eurovision. On en profite au maximum parce que l’on sait que ce samedi soir, ce sera la fin. Tout le monde commence à dire autour de nous que ça va nous manquer, qu’on va avoir un petit coup de blues et que, qu’importe le résultat, on va forcément être nostalgiques de ces moments qu’on a vécus.

Après, nous sommes rentrés à l’hôtel. Il y a plein de copains qui nous ont rejoints de Paris pour faire la fête avec nous et partager cette finale. On a aussi vu Alma, qui représentait la France au concours l'an passé, Stéphane Bern et les équipes de France Télévisions, qui étaient très très contents.

On a hâte d’être à la finale. On espère que ça sera bien. On croise les doigts. En tout cas on est comblés. J’espère qu’on sera encore plus heureux dans quelques heures. »

