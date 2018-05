VIDEO. L'émoji point noir peut faire planter n'importe quel iPhone

FAILLE Repéré sur Android et WhatsApp ces derniers jours, le bug affecte aussi les appareils évoluant sous iOS 11.3 et 11.4...

Une vidéo de EverythingApplePro explique le bug du point noir le 8 mai 2018. — EverythingApplePro

Un simple émoji a le pouvoir de faire planter n’importe quel iPhone en seulement deux textos. Repéré sur Android et WhatsApp ces derniers jours, le bug affecte aussi les appareils évoluant sous iOS 11.3 et 11.4.

Après réception de deux messages de l’émoji point noir [dit le point noir de la mort] l’application devient blanche et on ne peut plus rien faire, comme le montre une vidéo de EverythingApplePro publiée le 8 mai. Quitter l’appli ou éteindre le téléphone n’aideront pas à débloquer les messages.

Ce n’est pas l’émoji en lui-même qui fait bugger l’appareil, mais les milliers de lignes Unicode qui l’accompagnent et qui, en submergeant le processeur du téléphone, le font planter. Le message est tellement lourd qu’il utilise la totalité du processeur et de la RAM, ce qui fige le téléphone. Mais comme l’explique le YouTubeur, il est possible de réparer le bug rapidement.

Il suffit d’utiliser 3D Touch sur l’icône de l’application message, en effectuant une pression sur l’écran, et d’écrire un nouveau message. L’application se débloque et il devient possible de revenir sur les conversations pour supprimer celle qui fait buger l’iPhone. Bonne nouvelle, il n’est pas possible d’envoyer cet émoticone par erreur.

