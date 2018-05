VIDEO. «L'interprétation était erronée»: Mennel revient sur la polémique qui l'a conduite à quitter «The Voice»

Mennel Ibtissem lors des auditions à l'aveugle de la saison 7 de «The Voice». — Franck Castel/TV/ Bureau233

Trois mois après avoir quitté The Voice, l’ancienne candidate, Mennel Ibtissem, est revenue sur la polémique dans Quotidien jeudi soir. Des messages complotistes postés sur les réseaux sociaux après les attentats de 2016 avaient été exhumés en février dernier et avaient créé de vives réactions, la forçant à quitter le télécrochet de TF1.

« On m’a prêté de mauvaises intentions »

Après avoir interprété son premier single Je pars mais je t’aime sur l’émission de Yann Barthès, la chanteuse est revenue sur les publications controversées. « Pour moi, la polémique était erronée, elle était fausse parce que tout ce qu’on disait sur moi c’était faux, ce n’était pas moi, c’était une fausse image », explique-t-elle.

"Les posts étaient exacts mais l’interprétation erronée qu’on a pu faire était un amalgame."



« Je ne me reconnaissais même pas quand j’entendais parler de moi. […] Les posts étaient exacts mais l’interprétation était erronée. L’interprétation qu’on a pu faire, c’était un amalgame. On m’a prêté de mauvaises intentions et c’est ça qui était le plus difficile », a-t-elle insisté avant de reprendre. « Ce que je voulais dire c’était bien le contraire. Il fallait comprendre que je suis citoyenne française et que j’ai eu le cœur brisé, autant que tout le monde ».

Des publications effacées depuis

Dans ces publications publiées sur Facebook en 2016 [et effacées depuis], après les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray, la jeune femme accusait le gouvernement d’être « les vrais terroristes ». Elle mettait en doute l’attentat de Nice.

D’autres captures d’écran, notamment relayées par l’extrême droite sur les réseaux sociaux, montrent en outre qu’elle partageait sur Facebook des publications de l’islamologue controversé Tariq Ramadan ou de Dieudonné.

