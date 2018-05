Mort de Maurane: L’hommage maladroit de Françoise Hardy fait polémique

Françoise Hardy en 2006. — BALTEL/SIPA

Françoise Hardy a tenu à rendre hommage à Maurane, retrouvée morte lundi soir à son domicile de Bruxelles à l’âge de 57 ans. Mais les propos de la chanteuse sur Franceinfo mardi ont choqué certains internautes. L’interprète de Tous les garçons et les filles a en effet évoqué « une des plus grandes interprètes qui soit. C’était une artiste d’exception », avant d’ajouter un bémol qui n’est pas passé auprès des fans de l’artiste décédée.

Des propos jugés « mesquins » et « inadmissibles »

« La seule chose qui lui manquait un petit peu, c’était le physique, le charisme, malheureusement c’est quelque chose qui aide davantage à faire une très grande carrière. Quand on a tous les atouts évidemment ça aide, mais les atouts qu’elle avait étaient beaucoup plus importants que le charisme et le physique. »

Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi avec colère aux propos jugés « mesquins » et « inadmissibles » de Françoise Hardy.

#Maurane Je ne décolère pas depuis ce matin après les propos insultants de Françoise Hardy 😠 je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de tweet pour dénoncer ces paroles inadmissibles et l'obliger à s'excuser 😖 Réagissez!!!! En souvenir de Maurane 💖 — Tigtaupe (@bernie150261) May 8, 2018

« Il ne lui manquait que le physique et du charisme pour faire une grande carrière » - La toujours charmante Françoise Hardy rend hommage à #Maurane à sa façon ... — A m a n d a 🤓 (@Amanda_Hds) May 8, 2018

