TEST. Quel hater de l'Eurovision êtes-vous?

Le groupe finlandais Lordi, vainqueur de l'Eurovision 2006. — ARIS MESSINIS / AFP

« Vivement qu’ils est perdu [sic] et que l’on entende plus parler d’eux ! », écrit Jean-Pierre M. « Je ne regarderai pas car il y a longtemps que ce concours Eurovision est truqué. Les points distribués par chaque pays c’est du copinage », avance Marie-Claude J. Sabrina P. elle, préfère répondre avec un gif de Yann Barthès montrant un émoji caca…

Ces réactions constructives, qui donnent ses lettres de noblesse à la liberté d’expression, ont été glanées en commentaires d’articles sur l’Eurovision postés sur la page Facebook de 20 Minutes. Et on avait l’embarras du choix tant les Français semblent adorer détester l’Eurovision - et surtout le clamer. Pour poser un diagnostic et expliquer les raisons d’une telle haine, on vous propose de vous analyser en huit questions (ça coûte moins cher que d’embaucher un psy non-conventionné, ils se mouchent pas du coude, les gars).

Alors, vous hainez un peu ? beaucoup ? ou à la folie ?