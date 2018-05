Festival de Cannes: Grève, manifs, seins, Hitler... Les scandales qui ont marqué le tapis rouge

«OH MY GOD !» Au départ, le Festival de Cannes, c'était pas gagné...

Madonna au Festival de Cannes, en 1991. — SOLA/SIPA

Ça avait plutôt mal commencé pour le Festival de Cannes. Initialement prévu le 1er septembre 1939, son lancement a dû être reporté en 1946. La raison ? Le début de la Seconde Guerre mondiale…

S’en sont suivies moult péripéties. Parce que, sur la Croisette, ça vit et ça s’enivre. En 1955, alors qu’elle foule, pour la deuxième fois seulement, le tapis rouge, l’actrice américaine, Grace Kelly, tombe (pas vraiment par hasard) sur le Prince Rainier de Monaco. C’est le véritable coup de foudre ! Ils se marièrent un an plus tard, un jour avant l’ouverture du festival.

Du doigt d’honneur de Tarantino, en passant par les déclarations provoc de Lars Von Trier sur Hitler, au sein qui saute de la robe (trop ?) échancrée de Sophie Marceau, le Festival de Cannes a connu son lot de scandales. Pour le plus grand bonheur des festivaliers.

>> A lire aussi : Festival de Cannes: Cate Blanchett et son jury veulent une Palme d'or «qui marquera l'histoire du cinéma»