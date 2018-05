VIDEO. Décès de Maurane: «Puissiez-vous faire résonner votre voix parmi les anges»

La chanteuse Maurane en concert. — SADAKA EDMOND/SIPA

Maurane a été retrouvée morte à son domicile de Bruxelles lundi dernier à l’âge de 57 ans.

Personnalité forte et entière, elle laisse le souvenir d’une artiste à la voix reconnaissable entre toutes.

Nos internautes, émus, lui rendent un dernier hommage.

La vie est parfois d’une cruelle ironie. Quelques jours après avoir annoncé sur les réseaux sociaux son retour sur le devant de la scène après deux ans d’absence, Maurane a été retrouvée morte lundi dernier à son domicile de Bruxelles à l’âge de 57 ans. Maurane, de son vrai nom Claudine Luypaerts, c’était une voix, une personnalité, une « super grande gueule » comme l’a exprimé André Manoukian, son ex-compère de La Nouvelle Star où elle a officié entre 2012 et 2014, sur D8. Chez les internautes de 20 Minutes, les souvenirs se bousculent. Ils rendent un dernier et vibrant hommage à la chanteuse belge, partie bien trop tôt.

Voix de velours

Ce qui force d’abord leur admiration, ce sont ses prestations scéniques et bien évidemment… sa voix. Anne se remémore : « Simple, sensible, nous l’avions vue en concert à Cannes, un vrai régal sur scène, elle avait aussi beaucoup d’humour. Une voix envoûtante, même lorsqu’elle parlait on pouvait l’écouter pendant des heures. » Marielle est sur la même tonalité : « Très beau souvenir d’une soirée-concert dans une petite salle de l’ouest Lyonnais. Une femme simple, nature, une voix au top et une présence sur scène incroyable… Une grande Dame qui s’en va, respect. » Fati veut croire que cette voix si précieuse, cette voix de velours correspondait à un trait très fort de sa personnalité : « Sa voix m’apaisait et était je pense le reflet de ce qu’elle devait être. Sincère, entière et tellement vraie. Elle va me manquer mais sa voix résonnera toujours dans mon cœur. » Elle conclut, émue : « Puissiez-vous faire résonner votre voix parmi les anges. »

Des duos magnifiques

Maurane, ce sont aussi des duos, avec Michel Jonasz, avec Lara Fabian et l’aventure Starmania. Adrien l’a découverte lors de son duo avec Renaud Hantson et s’est profondément attaché à l’artiste : « Sa générosité, son humour sa joie de vivre.

Aujourd’hui ne reste qu’un vide. » Autre moment bouleversant pour Emmery, son duo avec Michel Jonasz sur Dites-moi, « cette mélodie sur celle qui est partie »…

Pour Sandrine, c’est sans conteste son « magnifique duo » avec Lara Fabian qui remporte les suffrages de son cœur : « Tu Es mon Autre est une superbe ode à l’Amour et à l’Autre. Pour notre mariage, nous avons, avec mon mari, ouvert le bal sur cette superbe chanson. »

Son hommage à Claude Nougaro a également beaucoup marqué. Tch2163 l’évoque avec mélancolie : « "Il faut tourner la page… toucher l’autre rivage, littoral inconnu…" Quelle magnifique interprétation dans cet hommage à Claude Nougaro. Ce littoral inconnu pour nous, vous est familier maintenant. Comme il doit être beau ! À l’image de votre voix, pure, limpide et chaude, reconnaissable entre toutes qui continuera à me faire vibrer longtemps. » Bruno en profite pour nous raconter le rapport viscéral qu’elle entretenait avec son public : « Au festival de Nice, en 2010, elle chante Nougaro. Elle nous raconte qu’elle est aux anges, car sa loge se trouve à côté de celle de Pat Metheny, qu’elle adore. Elle en parle comme une vraie fan et pour moi, qui aime ces deux artistes et qui les voit tous les deux dans la même soirée, c’est chouette d’entendre ça. Les deux dernières fois que je l’ai vue, c’était dans des villages, des petites villes où elle acceptait de venir chanter, elle, la Grande Maurane. Ça créait un décalage entre le lieu et elle : je me disais "Maurane ici, c’est incroyable !", un peu comme Johnny à la Motte Beuvron. »

Au revoir, Maurane

Claudine termine ce concert d’éloges par un mot sur la petite Lou, la fille de Maurane : « Bon courage à toi petite Lou. Pour nous, c’est une artiste qui va nous manquer mais pour toi c’est ta belle, douce et tendre maman, sois forte dans cette terrible épreuve. »

Au revoir Maurane et merci pour tout.