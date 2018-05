VIDEO. Eurovision: Et les dix derniers qualifiés pour la finale sont...

Lea Sirk représentante de la Slovénie à l'Eurovision 2018. — Andres Putting

De notre envoyé spécial à Lisbonne (Portugal)

Il ne restait plus que dix place à prendre pour la finale de samedi. Ce jeudi, la deuxième demi-finale de l'Eurovision a laissé huit pays sur le carreau. 20 Minutes vous débriefe tout ça...

Qualifié : Norvège - Alexander Rybak - That's How You Write A Song

Il a déjà remporté l'Eurovision en 2009 pour la Norvège. Alexander Rybak reste en course pour glaner son second trophée - les bookmakers le rangent parmi les favoris. Comme quoi, le air guitar, le air piano et le air [insérer ici le nom d'un instrument de musique] ça peut marcher à l'Eurovision.

Eliminés : Roumanie - The Humans - Goodbye

Le groupe roumain a livré une prestation un brin déstabilisante avec ses mannequins qui a permis de contourner le règlement de l'Eurovision n'autorisant la présence que de six personnes sur scène. Hélas, ça n'aura pas suffi à faire suffisamment forte impression pour décrocher un ticket pour la finale.

Qualifiés : Serbie - Sanja Ilic et Balkanika - Nova Deca

Tous les ans, un pays nous fait le coup de la pop folklorique. Là, c'est la Serbie. Le résultat n'est pas désagréable, mais quand même un brin daté. Mais ça suffit pour aller en finale.

Eliminées : Saint-Marin - Jessika feat. Jenifer Brening - Who We Are

Le micro-Etat n'a participé qu'une seule fois à la finale de l'Eurovision. C'était en 2014 et Saint-Marin avait terminé 24e (sur 26). Ce n'est pas encore cette année que le compteur de victoires sanmarinaises sera débloqué. Pourtant, on notera la débauche de technologie avec les petits robots... qui sont made in France, sachez-le.

Qualifié : Danemark - Rasmussen - Higher Ground

Rasmussen, c'est l'esprit viking. Sa chanson a un souffle épique qui fonctionne parfaitement. La preuve : on le retrouvera en finale.

Eliminée : Russie - Julia Samoylova - I Won't Break

Très honnêtement, on a de la peine pour cette jeune artiste lourdement handicapée et surtout la manière dont la délégation russe l'a mise en scène, perchée sur une sorte de montagne en plastique. Le bon goût russe...

Qualifiés : Moldavie - DoReDoS - My Lucky Day

Le trio ne se prend pas au sérieux, leur tableau est plein d'humour, avec un côté boulevard, et ce sourire a plus dans une demi-finale bien fournie en chanson «plombantes». Le ménage à trois poursuit sa route vers la finale et pourrait offrir un Top 10 à la Moldavie pour la deuxième année d'affilée après la belle troisième place de 2017.

Qualifié : Pays-Bas - Waylon - Outlaw in 'Em

Waylon a déjà participé à l'Eurovision : en 2014, avec Ilse DeLange, il formait le groupe The Common Linnets qui s'est classé deuxième, derrière l'inatteignable Conchita Wurst. Il ne rééditera pas la performance cette année.

Qualifiée : Australie - Jessica Mauboy - We Got Love

Elle aussi a déjà fait l'expérience de la scène de l'Eurovision en 2014 : à cette époque-là, l'Australie ne participait pas encore, mais Jessica Mauboy avait été invitée à se produire durant l'entracte. Celle qui est une star dans son pays vivra donc désormais le stress de la finale et de l'annonce des points.

Eliminés : Georgie - Iriao - For You

Coincée entre deux morceaux très radio friendly et dansants, la ritournelle géorgienne n'a pas été gâtée.

Qualifiés : Pologne - Gromee feat. Lukas Mejer - Light Me Up

L'an passé, la Norvège s'était glissée dans le Top 10 avec un morceau électro. La Pologne tentera de faire aussi bien en finale. Mais ce soir, la prestation était plein de faussetés.

Eliminée : Malte - Christabelle - Taboo

Ce n'est pas la prestation la plus subtile de la soirée.

Qualifiés : Hongrie - AWS - Viszlát nyár

Voilà une qualfication qui fait plaisir : il y aura du metal en finale de l'Eurovision et c'est cela aussi la diversité musicale.

Eliminée : Lettonie - Laura Rizzotto - Funny Girl

L'élégance de Laura Rizzotto et sa chanson qui semble toute droit sortie de la bande originale de Cinquante nuance de Grey n'ont pas fait mouche ce jeudi soir.

Qualifié : Suède - Benjamin Ingrosso - Dance You Off

La Suède prend toujours l'Eurovision très au sérieux et gagne en efficacité ce qu'elle perd en spontanéité. La chorégraphie du bel Ingrosso devant son mur de néons a tapé dans l'oeil des votants. Pour l'heure, il n'est pas vraiment dans les radars des bookmakers, mais on aurait tendance à le ranger parmi les sérieux prétendants à la victoire.

Eliminé : Monténégro - Vanja Radovanovic - Inje

Malgré tout le talent de Mister Vanja, cette ballade un brin folklo n'a guère soulevé l'enthousiasme. Le chanteur n'a pas tout perdu : il peut encore prétendre au Barbara Dex Awards, qui récompense la tenue la plus affreuse de l'édition en cours.

Qualifiée : Slovénie - Lea Sirk - Hvala ne

En slovène «Hvala ne», ça veut dire «non merci». Les votants, eux, ont dit «oui, encore !» à la chanteuse qui a fait une bonne prestation. Même si on n'est pas fan de l'incident technique simulé dans la dernière partie de la chanson...

Qualifié : Ukraine - Mélovin - Under The Ladder

Mélovin a commencé sa performance en sortant de son sarcophage et l'a terminée au piano, perché au sommet d'un escalier enflammé. Parce que c'est l'Eurovision. Et comme la voix suit, on retrouvera Mélovin en finale.

Après le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni mardi, les téléspectateurs ont pu découvrir les performances des trois autres pays qualifiés automatiquement pour la finale : la France, l'Allemagne et l'Italie.

France - Madame Monsieur - Mercy

Ils font partie des favoris de cette édition. Jean-Karl Lucas et Emilie Satt ont évoqué l'enregistrement de leur performance dans leur carnet de bord pour 20 Minutes. Voici donc ce que leur mise en scène donnera en finale.

Allemagne - Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Il y a du Ed Sheeran chez cet artiste allemand révélé sur YouTube. Sa chanson, dans laquelle il parle à son père décédé est mise en valeur par l'écran LED que la délégation d'outre-Rhin a apporté dans ses bagages.

Italie - Ermal Meta et Fabrizio Mauro - Non mi avete fatto niente

En Italie, ils ont tous les deux contruit leur carrière en solo. Ermal Meta et Fabrizio Mauro se sont réunis à l'occasion du Festival de Sanremo qu'ils ont remporté, ce qui leur a donné le droit de représenter l'Italie à l'Eurovision. La chanson Non mi avete fatto niente («Vous ne m'avez rien fait») évoque la résilience face au terrorisme. Pour surmonter la barrière de la langue, l'équipe transalpine mise sur des morceaux de paroles traduites et qui s'affichent à l'écran.