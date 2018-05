Eurovision: Madame Monsieur «travaille pour se concentrer sur l'émotion en finale»

Jean-Karl Lucas et Emilie Satt, le duo Madame Monsieur, dans les coulisses de l'Eurovision à Lisbonne, le 6 mai 2018. — F. RANDANNE / 20 MINUTES

Par Jean-Karl Lucas, à Lisbonne (Portugal)

« A partir de ce mardi, on va reprendre un rythme soutenu. Ce lundi, on a pu se reposer un peu. On a quand même répété dans la salle de conférences de l’hôtel pendant une bonne heure et demie. On a revu la vidéo de notre répétition de dimanche et on a retravaillé des choses pour être le plus précis possible dans nos gestes et nos mouvements afin de délivrer vraiment l’intention que l’on veut donner. Ce travail de précision nous apporte beaucoup, c’est un gain d’expérience énorme qui va nous servir même après l’ Eurovision.

L’objectif est de prendre des automatismes, que l’on puisse se concentrer uniquement sur l’émotion sans avoir à penser à nos déplacements, à la mise en scène, aux caméras. On va poursuivre ce travail dans les jours à venir pour que le jour J tout soit le plus naturel possible. On est en tout cas très content de l’avancée des choses.

Le soir, nous avons assisté au jury show (voir encadré) de la première demi-finale. On a pu voir les copains, comme l’Islandais Ari Ólafsson, le duo suisse Zibbz ou la Britannique SuRie, avec qui on a partagé plein de super moments lors des concerts pré-Eurovision dans toute l’Europe.

Cette demie va être très disputée, le niveau est élevé, il va fatalement y avoir de bonnes chansons éliminées. C’est aussi intéressant de voir la scène du point de vue des spectateurs, cela nous la rend plus familière et ça dédramatise. »

