VIDEO. Maurane, voix de velours, fan de Brel et femme engagée

Maurane aux Victoires de la musique, en mars 2010. — LIONEL BONAVENTURE / AFP

C'est une grande voix qui s'est éteinte. Maurane a été retrouvée morte lundi soir à son domicile de Bruxelles à l'âge de 57 ans, quelques jours après avoir annoncé sur les réseaux sociaux son retour sur le devant de la scène après deux ans d’absence. Si on reconnaît facilement sa voix chaude et jazzy, on connaît moins sa biographie.

Adoratrice de Jacques Brel

Cruelle ironie du sort, elle a commencé et fini en rendant hommage à Brel, qu’elle vénérait. En effet, c’est en participant à 19 ans à un spectacle « Jacques Brel en mille temps » que Maurane est repérée par Pierre Barouh, qui lui fait signer à 19 ans son premier contrat. Et elle est morte alors qu’elle venait tout juste de regoûter au plaisir de la scène pour reprendre quelques chansons de Jacques Brel dimanche dernier.

Claudine Luypaerts de son vrai nom

Née le 12 novembre 1960 à Ixelles dans l’agglomération bruxelloise, Claudine Luypaerts de son vrai nom, est alors une « enfant d’la balle » qui chante dans la rue et se produit dans des cabarets.

Mais son parcours n’est pas celui d’une Piaf : son père est compositeur et directeur de l’Académie de Musique de Verviers, sa mère, Jeannie Patureaux, est professeur de piano. Le solfège constitue son éducation musicale forcée, quand la jeune femme au look légèrement punk ne rêve que de toucher les gens avec son swing.

Alors Barouh lui promet le Brésil. Mais ce sera finalement le Québec, avec son premier 45 tours « J’me roule en boule » (1980). Elle décide de s’appeler Maurane, en hommage à Francis Morane, qui a travaillé à la mise en scène d’un spectacle dont on parle beaucoup : Starmania. Future comédie musicale culte.

De « Toutes les mamas » à « Tu es mon autre »

C’est ensuite l’aventure Starmania, qui ne dure que six mois. Maurane a la bougeotte et veut tracer son propre sillon. En 1989, elle sort son deuxième album « Maurane », qui contient le tube « Toutes les mamas ». Deux ans plus tard, elle confirme avec l’opus « Ami ou ennemi » porté par la chanson qui reste certainement sa plus belle « Sur un prélude de Bach », arrangée par le grand Jean-Claude Vannier.

La seconde moitié des années 90 est moins prolixe pour cette artiste engagée, qui vient d’être maman d’une petite Lou, mais qu’on voit souvent participer aux spectacles des Restos du Coeur et se mobiliser pour la lutte contre le sida.

Au début des années 2000, elle obtient un nouveau succès avec Tu es mon autre, chanté en duo avec Lara Fabian.

En 2009, elle effectue un retour remarqué avec un album hommage à son autre idole, Claude Nougaro. Mais elle avait disparu de la scène... Ces deux dernières années avaient été un crève-coeur pour Maurane. Comme pour toute chanteuse privée de son pouvoir de chanter. La faute à des cordes vocales endolories qui avaient nécessité une opération délicate. Son grand retour devait se produire à la rentrée, avec un album de reprises de Jacques Brel, pour célébrer les 40 ans de sa disparition. «Ça fait 15 ans, 20 ans que j'en rêve», disait cette passeuse d'émotions.

