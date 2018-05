VIDEO. Décès de Maurane: Racontez-nous votre Maurane et le souvenir que vous en garderez

VOUS TEMOIGNEZ La chanteuse belge s'est éteinte lundi soir chez elle, petit détour biographique pour celle qui a marqué Starmania, chanté Brel et enchanté la chanson française...

Maurane pendant un concert au profit de l'association de lutte contre la leucemie "Laur ette Fugain", lors de la 3eme edition de l'operation "plaquettes en marche" sur le parvis de l'hotel de Ville en 2005. — DE RUSSE AXELLE/SIPA

« Promets-moi de faire silence avec mes souvenirs d’enfance, j’ai eu trente ans, je suis content, bonsoir ». Personnellement, Maurane restera la voix suave et caressante de cette chanson mélancolique qu’elle interprétait avec Maxime Le Forestier sur Sol en Si (on était alors en 1993) : J'ai eu trente ans. Pour d’autres, ce sera sans doute ce Prélude de Bach qui l’a révélé. Ou encore son duo avec Lara Fabian, «Tu es mon autre».

Morte à 57 ans

La chanteuse a été retrouvée morte à son domicile lundi soir. Sa voix chaude caressait le jazz et flirtait avec le blues: la chanteuse belge Maurane, morte à l'âge de 57 ans, était une grande interprète de la chanson française, révélée par Starmania et amoureuse de Nougaro et Brel.

Beaucoup regrettent déjà sa voix grave et partagent leur émotion sur les réseaux sociaux. Et vous, quel souvenir gardez-vous de cette chanteuse?

Chanteuse engagée, voix grave et émotion forte. Racontez-nous les chansons, les concerts, les épisodes de la vie de Maurane qui vous ont marqué. Que garderez-vous en mémoire de cette chanteuse ? Vous pouvez donner votre témoignage dans les commentaires ou en envoyant un mail à contribution@20minutes.fr. Vos récits nourriront un futur article.

