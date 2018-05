VIDEO. Décès de Maurane: Hommage vibrant de Lara Fabian, Christophe Willem, Michèle Laroque et bien d'autres

A Paris, Mauranne et Lara Fabien lors des 18e victoires de la musique en 2003. — NIVIERE/SIPA

« Ça va ma croquette ? On fait péter les bulles ? » C’est ce genre de phrase que Maurane, décédée laissera à Lara Fabien qui a rendu ce dimanche un vibrant hommage à la chanteuse disparue. La chanteuse belge a en effet été retrouvée morte lundi soir à son domicile de Bruxelles à l'âge de 57 ans, quelques jours après avoir annoncé sur les réseaux sociaux son retour sur le devant de la scène après deux ans d’absence.

« Mau, je nous veux encore »

Depuis le Canada, Lara Fabian a salué une artiste « rare », « plus grande que la musique ». « Je suis assise ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal, je ne veux pas réaliser que tu n’es plus, je ne peux pas. Je me dis que tu vas appeler et m’engueuler, parce qu’on ne se voit pas assez », a-t-elle publié sur sa page Facebook. Et la chanteuse de poursuivre dans son message à la disparue : « Mau, je nous veux encore… encore debout face à face, toi mon autre, plongée dans mes grands lacs, moi ton autre, lovée dans ton violoncelle… Je ne veux pas ton absence. Je veux nos fous rires et nos voix mélangées…..je veux notre lien étrange… Une partie de ma vie vient de partir avec toi et je ne serai plus jamais la même… »

Un message fort qu’elle signe ainsi : « Lara, Ta croquette, PS : Sache que je viendrai te retrouver là bas »…

«Mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie »

Le décès de Maurane a également fait réagir d’autres fans et camarades, comme Christophe Willem. « Quelle tristesse d’apprendre la disparition de Maurane, une des plus grandes voix (…) le choc est brutal, tant j’ai son visage et le son de sa voix gravés dans ma mémoire, mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie », a réagi Christophe Willem sur son compte Instagram à côté d’une photo en noir et blanc de Maurane.

Michel Fugain a lui, explique au micro de RTL qu’il était "dévasté".

La comédienne Michèle Laroque, s’est fendu d’un message sur Twitter pour partager son émotion. « Maurane ! Je n’arrive pas à y croire ! La plus belle voix. L’oreille absolue. La générosité absolue aussi. Que tu vas nous manquer. »

Maurane ! Je n’arrive pas à y croire !

La plus belle voix . L’oreille absolue. La générosité absolue aussi.

Que tu vas nous manquer .

Je pense à Lou. Je pense à toi. À nos fou-rires.

Repose toi sans souffrance ma copine #Maurane #RIP https://t.co/2f5TB8Y9KU — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) May 8, 2018

Amel Bent, elle, évoque les larmes et la colère... «Je ne peux pas y croire Tata Mo», écrit la chanteuse.

ça fait 40 minutes que j’essaye de trouver les mots...rien ne vient.Juste des larmes et de la colère. Je ne peux pas y croire tata Mo — Amel Bent (@amel_bent) May 8, 2018

