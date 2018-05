VIDEO. Mort de Maurane: La carrière et la vie de la chanteuse en cinq chansons marquantes

Maurane aux Victoires de la musique, en mars 2010. — LIONEL BONAVENTURE / AFP

Les médias belges ont annoncé ce lundi le décès de Maurane. La chanteuse avait 57 ans et laisse derrière elle une discographie de onze albums studios et d’une cinquantaine de singles. 20 Minutes a choisi cinq de ses chansons les plus marquantes.

Toutes les mamas

Si Maurane a sorti un premier album, Danser, en 1986, c’est avec son deuxième opus, éponyme, commercialisé en 1989, qu’elle livrera son premier tube. Toutes les mamas l’a inscrite sur les radars médiatiques et a donné une autre dimension à sa carrière.

Sur un prélude de Bach

Dans la foulée du succès de Maurane, la chanteuse enchaîne avec Ami ou ennemi, son troisième album, en 1991. Ce disque contient l’un des autres sommets de son répertoire : Sur un prélude de Bach. Les paroles sont de Jean-Claude Vannier (qui a par ailleurs signé une demi-douzaine d’autres chansons pour elle), qui a raconté que lorsqu’il lui avait proposé cette chanson, Maurane ne semblait pas particulièrement emballée. C’est en la testant sur scène et en découvrant la réaction enthousiaste du public qu’elle aurait décidé de l’enregistrer.

La chanson des vieux amants

Maurane a interprété ce classique de la chanson francophone à plusieurs reprises. Elle l’a sorti en single de son album live A l’Olympia en 1999. La chanteuse a commencé sa carrière en 1979 dans un spectacle consacré à Jacques Brel. Dimanche, elle a fait sa dernière apparition sur scène à l'occasion d'un concert hommage à l'artiste à Bruxelles. En mars, elle avait annoncé qu’elle travaillait à un album de reprises du chanteur, dont les textes et mélodies semblent avoir rythmé sa carrière.

Tu es mon autre

Ce duo est sorti en 2002 et figure sur l’album Nue de Lara Fabian. Il a obtenu un grand succès en France et en Belgique - où il a respectivement atteint la 5e et la 2e place des classements des meilleures ventes. Un an plus tard, Tu es mon autre était en lice aux Victoires de la musique pour le trophée de la chanson originale de l’année - le prix a été décerné à été décerné à un autre duo, celui de Renaud et Axelle Red : Manhattan - Kaboul.

Je voudrais tout te dire (A Lou)

Ce n’est pas sa chanson la plus connue, mais c’est l’une des plus intimes. Dans ce morceau, qui apparaît sur Ouvre, son dernier album studio sorti en 2014, Maurane s’adresse à sa fille Lou, qui vient alors d’entrer dans la vingtaine. « Je voudrais tout te dire / Pour que tu aies moins mal/Moins de peine, moins longtemps / Je ne veux pas mourir / En laissant des mains sales / Des brûlures dans ton sang / Envie que tu respires / L’air du large enivrant / Sans te perdre et languir à la guise / Des vents désarmants », disent les paroles. Au quotidien La Croix, la chanteuse résumera le message qu’elle souhaite faire passer à sa fille : « Je lui dis qu’il faut rebondir, et le plus vite possible, ne pas rester dans la détresse. »