VIDEO. La chanteuse Maurane est morte à l’âge de 57 ans

F.R. et M.C.

La chanteuse Maurane lors des Victoires de la musique 2011. — BERTRAND GUAY / AFP

Maurane s’est éteinte à l’âge de 57 ans. Selon la RTBF, la chanteuse belge a été retrouvée inanimée dans son lit lundi soir, aux alentours de 20h. Un magistrat du parquet de Bruxelles s’est rendu à son domicile, précise la radio-télévision belge.

Maurane s’était produite sur scène dimanche à Bruxelles, lors d’un concert en hommage à Jacques Brel. Après deux années d’absence à cause de problèmes aux cordes vocales, elle venait d’annoncer un album de reprises de Jacques Brel dont un premier single devait sortir cet été, ainsi qu’une tournée à partir de mars 2019.

Maurane - Claudine Luypaerts à l’état civil - a commencé sa carrière en 1979, a l’âge de 19 ans dans le spectacle Brel en mille temps. Elle a également rejoint la troupe de Starmania au début des années 1980, après avoir signé son premier opus, Danser. Au cours de sa carrière, elle a sorti onze albums studio.

Connue pour son timbre de voix caressant immédiatement reconnaissable, elle compte de nombreux succès à son répertoire, dont Sur un prélude de Bach, Toutes les mamas ou encore Tu es mon autre qu’elle a chanté en duo avec Lara Fabian.

En France, où elle a été faite Officier des Arts et lettres en 2011, elle a participé au jury du télécrochet Nouvelle Star, le temps de deux saisons, de 2012 à 2014, sur D8 (aujourd’hui C8). On l’a aussi vue dans une poignée de petits rôles au cinéma dont La tête en friche, Bon rétablissement et Le collier rouge, réalisés par Jean Becker.