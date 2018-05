Manga: Une planche d'«Astro le petit robot» vendue 270.000 euros à Paris

Le shonen au prix de l’or. Une planche rarissime du dessinateur de manga japonais Osamu Tezuka, représentant son célèbre Astro, le petit robot, a été vendue aux enchères au prix record de 269.400 euros, soit cinq fois le montant estimé, samedi à Paris, a indiqué la maison Artcurial.

