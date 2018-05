VIDEO. L’improbable clip de Céline Dion avec Deadpool fait réagir sur les réseaux

WTF Dans un morceau qui figurera dans la BO de «Deadpool 2», la chanteuse et le héros du film se sont illustrés dans un clip déjanté, très commenté sur les réseaux sociaux…

Céline Dion en concert à Nice, le 20 juillet 2017. — SYSPEO/SIPA

Au début, tout semble normal. Alors que l’on ne s’attendait pas à son retour en raison de ses soucis de santé, Céline Dion a sorti jeudi Ashes. Une chanson en anglais qui fera partie de la BO de Deadpool 2, en salle le 16 mai prochain. Une chanson… Et un surtout un clip.

Dans ce dernier, la chanteuse apparaît sur la scène d’une salle de concert vide. Elle chante et de temps à autre des images du film défilent. Tout va bien, quand soudain, à 1 minute 25, Céline s’emballe, fait un signe de croix et le personnage de Deadpool interprété par Ryan Reynolds apparaît. Quelques secondes plus tard, il est sur la même scène vide, en talons aiguilles dans une chorégraphie langoureuse.

Ça commençait comme un clip normal... Puis à 1min25, Céline Dion fait un signe de croix et Deadpool arrive en talons. Normal. https://t.co/Os3j8l7zYL pic.twitter.com/Ly8kZCIqDP — Pauline Dumonteil (@Pauline_Dum) May 3, 2018

A 2 minutes 16, les deux stars sont réunies pour une incroyable chorégraphie à deux. Pour le plus grand plaisir de leurs fans respectifs, les deux stars ont même un petit échange humoristique vers 3 minutes 18. Deadpool demande à Céline de descendre un peu de niveau, parce qu’elle « n’est pas dans Titanic là », ce que la chanteuse refuse catégoriquement. Ces derniers ont publié la vidéo sur les réseaux ( Insta pour Céline, Twitter pour Ryan Reynolds), déclenchant de nombreuses réactions de la part des internautes.

Bilan du jour:

Céline Dion a sorti un morceau pour Deadpool 2.

Le Prix Nobel de la Paix est envisagé pour Donald Trump .

La Chine interdit un dessin animé qui pousserait les enfants à grouiner et sauter dans les flaques.

...

Elle finit quand cette partie de Kamoulox ? — Pathognomonie (@Pathognomonie) May 3, 2018

Le combo Robin Hood + Céline Dion dans Deadpool 2 en moins de 5 minutes c'est hors de portée de la perception humaine pic.twitter.com/nl6ykid4y1 — MaxLaMenace_89 (@MaxLaMenace_89) May 3, 2018

REGARGER :

Céline Dion en featuring avec DeadPool PTDRRR alors là c'était la chose la plus improbable 😂😂😂, J'ADORE !!#CelineDion #Deadpool2 #Deadpool pic.twitter.com/8T3PgHmvxv — Rabbi (@mbala_7) May 4, 2018