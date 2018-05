Eurovision: «On est surpris par l'organisation quasi-militaire»

Vêtus de noir et chaussés de rouge, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas écoutent les indications de l'équipe technique avant leur première répétition sur la scène de l'Eurovision, à Lisbonne, le 4 mai 2018. — Andres Putting

Le duo Madame Monsieur a été désigné par les téléspectateurs français pour défendre les chances tricolores avec la chanson « Mercy » lors de la finale de la 63e édition de l’Eurovision, le 12 mai à Lisbonne (Portugal).

Dans les jours à venir, les deux artistes, Jean-Karl Lucas et Emilie Satt, confieront leurs impressions à « 20 Minutes ».

Ce vendredi était un jour important pour le duo puisque sa première répétition sur la scène du concours, à l’Altice Arena, était à leur agenda.

Par Emilie Satt et Jean-Karl Lucas à Lisbonne (Portugal)

« Nous sommes arrivés jeudi matin à Lisbonne. On a été accueillis, avec le reste de la délégation française, très chaleureusement à l’aéroport. Nous sommes contents d’être là, après trois mois de préparation physique et mentale.

Après être passés à l’hôtel à la mi-journée, par petits groupes, on a fait quelques courses en ville et arpenté Lisbonne, puis on s’est tous rejoints en fin de journée pour boire un verre au bord de l’océan et débriefer. C’était un moment de détente très sympa avant que les choses sérieuses commencent.

Vendredi, on a entamé la journée par les répétitions dans une salle de l’hôtel avec les choristes, Noée et Allison, puis avec Kévin, le metteur en scène de notre tableau. C’était intense et bizarre, on était remplis d’émotions qui sont sorties d’un coup. Sans doute parce que l’on a pris conscience que l’on touchait au but, que cet Eurovision auquel on se prépare depuis des mois est sur le point de concrétiser.

Un petit débriefing, un peu de sport, un bon déjeuner… Puis est venu le temps de partir voir cette salle immense de l’Altice Arena avec le reste de la délégation. Cela a été un grand soulagement. Parce que c’est un peu comme quand on rencontre quelqu’un pour la première fois, et que ce tête à tête est prévu d’avance : plus la date approche et plus tu t’en fais toute une montagne en t’imaginant des choses incroyables et plus tu stresses. Et puis, finalement, quand la rencontre a lieu, c’est super, tu es soulagé-e et tu te demandes pourquoi tu t’es imaginé-e de telles choses. C’est exactement ce qu’il s’est passé pour nous avec cette salle immense, qu’on a trouvée magnifique. On n’avait jamais répété à une échelle aussi grande.

On a été très agréablement surpris par l’organisation quasi-militaire. Tout est réglé comme du papier à musique. Par exemple, en arrivant dans les coulisses pour les répétitions, il fallait qu'on se positionne sur des cases numérotées simplement pour qu’on nous donne nos micros. C’est hyper sous-contrôle et en même temps les gens sont très agréables. Vraiment, malgré le sérieux du dispositif, l’accueil reste extraordinaire, tout le monde est gentil, prévenant, ce qui nous aide à nous sentir à l’aise.

Nous sommes les derniers de l’ensemble des quarante-trois candidats de cette 63e édition à avoir découvert cette scène. On nous a laissé le temps de nous l’approprier. Nos répétitions se sont bien passées dans le sens où on était plutôt à l’aise sur le plateau et dans nos tenues. Et le son était cool. On a visionné notre prestation, il y a des choses à ajuster, évidemment, mais c’est à ça que servent les répétitions, et il y en a plusieurs autres de prévues.

Pendant la conférence de presse qui a suivi, on a reçu un prix : le Lithuanian Audience Selection Best Act, qui, d’après ce que l’on a compris est le résultat d’un vote du public lituanien qui nous a élus gagnants. On est contents, c’est un joli prix, c’est cool.

Cette première journée était importante pour nous. Maintenant, on va pouvoir poursuivre plus sereinement. On a un peu de repos ce samedi, mais on a hâte d’y retourner. »