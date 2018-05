Eurovision: On a vu la première répétition de la France

Le duo Madame Monsieur (Emilie Satt et Jean-Karl Lucas) lors de leur première répétition de l'Eurovision à l'Altice Arena de Lisbonne, le 4 mai 2018. — Thomas Hanses

De notre envoyé spécial à Lisbonne (Portugal)

La France était attendue au tournant ce vendredi soir sur la scène de l’Altice Arena qui accueillera la finale de l’Eurovision le 12 mai. Et elle n’a pas déçu. Le duo Madame Monsieur, qui figure parmi les favoris pour l’emporter (il est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, quatrièmes chez les bookmakers), a effectué sa première répétition en début de soirée. Les quatre tentatives, avec leur chanson Mercy, ont été à chaque fois applaudies dans la salle de presse - c’est généralement un mauvais signe quand une prestation retransmise sur l’un des nombreux écrans y est reçue en silence.

Vêtus de noir, comme à l’accoutumée, dans des tenues conçues par Jean Paul Gaultier, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, commencent côte à côte sur un plateau recouvert de fumée blanche. Au fil du morceau, ils se séparent pour emprunter chacun l’une des passerelles latérales menant à une seconde scène au milieu de la fosse où ils terminent leur passage.

Le rendu est, comme ils le souhaitaient, sobre et élégant. La réalisation, parfaitement efficace au début dans l’enchaînement des plans et des mouvements de caméras se fait ensuite un peu plus approximative. Certaines modifications ont été effectuées dès les passages suivants, mais d’autres sont d’ores et déjà prévues d’ici à la deuxième répétition de dimanche midi.

« Je ne veux pas qu’Emilie soit obligée de faire Speedy Gonzalez »

« On va faire des changements dans la narration et dans les lumières. Il y a des pâtés rouges qui ne sont pas dans le code couleurs de notre scénographie. Côté réalisation, on va repenser les choses, notamment dans la partie finale, a expliqué Edoardo Grassi, le chef de la délégation française, à 20 Minutes. Il faut attribuer à Jean-Karl la place qu’il doit légitimement avoir et travailler la gestuelle. Les plans où les deux artistes apparaissent ensemble plus soigneusement travaillés. »

Le duo Madame Monsieur (Jean-Karl Lucas et Emilie Satt) dans des tenues signées par Jean Paul Gaultier, lors des répétitions de l'Eurovision, à Lisbonne, le 4 mai 2018. - Andres Putting

La traversée, en un travelling arrière, de la Française sur la passerelle, devrait être raccourcie. « Ce passage est effectivement très long. On va voir si on peut couper le plan ou faire en sorte qu’elle fasse une pause à mi-chemin parce que ça manque de spontanéité. Je ne veux pas qu’Emilie soit obligée de faire Speedy Gonzalez en accélérant le pas. » Edoardo Grassi se dit cependant « confiant » de ces premiers essais.

Même son de cloche du côté de Stéphane Chiffre président d’OGAE France, le fan-club français du concours, qui énumère les mêmes faiblesses évoquées plus haut. « Comparé à Amir et Alma [les deux précédents représentants tricolores « coachés » par l’actuel chef de délégation], il est clair que c’est la meilleure première répétition d’un candidat de la France », estime-t-il cependant.

Auprès des médias étrangers, le dépouillement de la scénographie est diversement apprécié. « Il y a beaucoup de style, pas d’effet pyrotechnique qui détourne l’attention du message de la chanson, juge Katja, journaliste néerlandaise croisée devant un écran. Je sens qu’il y a de l’émotion, mais pour moi, il manque quelque chose, une certaine profondeur. Emilie et Jean-Karl font ce qu’ils peuvent et ils le font bien, le manque se trouve peut-être du côté de la mélodie. » Michael, reporter radio venu des Etats-Unis, est carrément emballé : « Je vois la France dans le Top 2. J’aime la simplicité, ils n’ont pas besoin d’en rajouter. » Alessandro, lui, compare Mercy à Non mi avete fatto niente, la chanson de son pays, l’Italie, qui évoque la résilience face au terrorisme. « Ce sont deux morceaux qui ont un message, peut-être qu’en finale ils se voleront des points. Mais j’aime beaucoup Mercy et cette présentation sobre. »

Dans une compétition plus ouverte que les années précédentes, la France reste parfaitement en course parmi une bonne demi-douzaine de favoris. Il est toujours possible d’espérer une victoire tricolore, quarante et un an après celle de Marie Myriam.