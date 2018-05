VIDEO. L’un des papas des «Aristochats», «Robin des Bois» et les «101 Dalmatiens» est mort

Image tirée du film Les Aristochats — Walt Disney Company

C’est à lui qu’on doit les danses endiablées des Aristochats, le concours de tir à l’arc de Robin des bois, les cavalcades des 101 dalmatiens, mais aussi le Supercalifragilisticexpialidocious de Mary Poppins ou le groove des singes dans Le Livre de la jungle… Dave Michener, dessinateur et animateur historique des studios Disney pendant plus de 30 ans est mort le 15 février à 85 ans, a dévoilé sa femme à Variety. Il a succombé à des complications après avoir contracté un virus.

De 1956 à 1987, date de sa retraite, Dave Michener a été un pilier des studios et a contribué au story-board de nombreux chefs-d’œuvre comme la Belle au bois dormant, Les Aventures de Bernard et Bianca et Rox et Rouky. Il avait également co-dirigé la réalisation de Basil, détective privé.

De la Floride à la Californie

Engagé en 1956 par Walt Disney en personne, dès la fin de ses études, Dave Michener a longtemps travaillé au sein des mythiques studios du Epcot Center à Orlando (Floride). Après sa retraite de Disney, en 1987, il avait enseigné l’animation dans plusieurs instituts d’art en Californie. Dave Michener était père de trois filles, six fois grand-père et trois fois arrière-grand-père.