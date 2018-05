Deux livres de Guillaume Musso en tête des ventes

LES LIEUX L’histoire de LA JEUNE FILLE ET LA NUIT se déroule en partie sur le campus d’un lycée prestigieux de la Côte d’Azur, endroit magnifique et pourtant angoissant quand il devient le théâtre d’un huis clos mortel... S’il existe une grande tradition du « Campus novel » dans le monde anglo-saxon, ce n’est pas le cas, à ma connaissance, dans la littérature française. Or, j’adore ça. Je trouvais donc excitant et original de mettre en scène une histoire au sein d’un campus international implanté en pleine garrigue. Comme le dit l’un de mes personnages, c’est un peu « Twin Peaks au pays de Pagnol ! ». J’aime cette idée d’envisager le campus comme une arène, comme un théâtre qui abrite une petite communauté de personnages que l’on va voir évoluer « sous cloche ». Dans mon histoire, l’intrigue se déploie sur deux époques, me permettant de dépeindre deux atmosphères très différentes. Celle du campus presque vidé par les vacances de Noël et paralysé par une tempête de neige en 1992, où le froid, les bruits étouffés, la difficulté à se déplacer dans la neige diffusent une angoisse, une sensation d’enfermement. Et puis celle festive et ensoleillée d’une matinée de printemps 2017, en apparence très apaisée, ce qui rend d’autant plus terrifiantes les failles qui menacent de s’ouvrir... #guillaumemusso #lajeunefilleetlanuit #24avril

