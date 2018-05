Céline Dion revient avec «Ashes» une nouvelle chanson après de graves problèmes de santé

Céline Dion à Paris le 2 août 2017 — P LE FLOCH/SIPA

Plus brillante et plus belle pour une autre étincelle ? Céline Dion revient, ou est déjà revenue, ou va bientôt revenir ; c’est selon votre degré d’optimisme, ou de pessimisme. Selon que vous êtes fan ou non de Céline Dion. BREF.

Céline Dion sort aujourd’hui un nouveau morceau, en anglais, intitulé Ashes. Ça n’était plus arrivé depuis la BO de La Belle et la bête, l’an dernier (avec une chanson nulle). Celle-ci sera également dans une BO, celle du film Deadpool 2.

Mais on a mieux : la chanteuse devrait sortir tout un album avant la fin de l’année. Encore mieux ? Oui, on a : Céline Dion va reprendre les concerts, d’abord au Caesar Palace, à Las Vegas, où elle a un contrat longue durée. Puis autour du monde. Le Japon et l’Australie sont au programme. En attendant, peut-être, l’Europe (la France est en Europe, ndlr).

Autophonie

Les fans de Céline Dion n’osaient plus en espérer autant. Pourquoi donc ? Parce que Céline Dion était malade. Il y a quelques semaines, sa coach vocale nous apprenait que la chanteuse devrait se faire opérer bientôt des cordes vocales et qu’elle souffrait d’un trouble assez rare, la trompe d’Eustache Patulous. A cause de ça, Céline Dion entendait sa propre voix trop fort et ne pouvait plus chanter juste.

Rappelons ici que Céline Dion fait partie des artistes qui ne considèrent pas la fausse note comme une licence poétique. La chanteuse avait donc dû suspendre ses concerts à Las Vegas ainsi que sa tournée.

Il semblerait que tout cela ne soit bientôt plus qu’un lointain souvenir.