Bertrand Cantat ne jouera pas à Paris, l'Olympia a annulé ses deux dates par «crainte de troubles»

Bertrand Cantat, ici aux Vieilles Charrues de Carhaix en juillet 2014 avec le groupe Detroit — G. Durand/ 20 Minutes

L’Olympia a sans doute été effrayé par les heurts qui ont eu lieu dans plusieurs villes avant ou après les récents concerts de Bertrand Cantat. La salle de concerts a annoncé l’annulation des prochaines dates par « crainte de troubles. »

Bertrand Cantat devait se produire à Paris, à l’Olympia, les 29 et 30 mai. Mardi, le chanteur a par ailleurs annulé plusieurs concerts, notamment à Nantes, pour des raisons médicales.

Des annulations et polémiques en série

Le chanteur avait débuté sa tournée le 1er mars à La Rochelle dans une relative indifférence. Ensuite, plusieurs concerts avaient donné lieu à des échanges tendus et des heurts entre fans et opposants du chanteur, par exemple à Montpellier le 11 mars. Plusieurs villes, comme Istres et Saint-Nazaire avaient ensuite décidé d’annuler la venue du chanteur. Celui-ci avait protesté et crié à la censure.

Lorsque l’hebdomadaire Les Inrockuptibles avaient choisi de présenter une interview de Bertrand Cantat à la Une, plusieurs voix s’étaient élevées, demandant au meurtrier de sa compagne Marie Trintignant plus de discrétion, voire de ne plus se produire sur scène, par respect pour la famille de la victime. Depuis plusieurs années, Bertrand Cantat est devenu le symbole des violences contre les femmes et chacune de ses rares apparitions publiques suscite la polémique.