VIDEO. Mulhouse: Avec Démos, les enfants plongent au cœur de l'orchestre

Lancer le diaporama Mulhouse : orchestre demos pour enfants — A. Ighirri - 20 Minutes

Lancé par la Philharmonie de Paris, l’orchestre pour enfants Démos vise à démocratiser la pratique musicale auprès du jeune public.

Démos existe depuis deux ans à Mulhouse, Strasbourg ou encore Reims ont annoncé lancer leur orchestre il y a quelques semaines.

D’ici à 2020, l’objectif de la Philharmonie est d’impliquer plus de 3.000 enfants à travers la constitution d’une trentaine d’orchestres.

Il y a du bruit qui émane du gymnase Montaigne, accolé au nouveau conservatoire de Mulhouse. Mais bientôt le brouhaha des enfants et le son des instruments que leurs encadrants s’évertuent à accorder laisseront place à la musique. Et la jeune fille qui s’amuse à imiter le chef d’orchestre sera remplacée par Pierre Walter, le véritable maestro qui mène à la baguette les bambins : « Je ne veux pas voir de chewing-gum. On sourit, on est content de faire de la belle musique. Et quand je lève la baguette, il n’y a plus un bruit ! ».

En ce mardi de vacances scolaires dans le Haut-Rhin, les enfants de l’orchestre Démos (pour Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) se sont réunis pour un concert de restitution à leurs parents, fruit d’un travail mené lors de deux séances hebdomadaires de deux heures (sur le temps scolaire et le temps éducatif) depuis deux ans.

Un orchestre de 118 enfants novices en musique

Le projet Démos a été lancé par la Philharmonie de Paris dans le but de démocratiser la pratique musicale en orchestre. Notamment à destination d’un jeune public (7-14 ans) éloigné de la musique classique, habitant des quartiers relevant de la politique de la ville, ainsi que dans des zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles. Durant trois ans, les enfants novices apprennent à jouer de l’instrument qui leur a été donné. Au bout du cursus, ils se produisent (excusez du peu) à la Philharmonie de Paris.

Depuis deux ans donc, 118 petits Mulhousiens de 7 écoles différentes, encadrés par 20 professionnels, forment les rangs de Démos. Des musiciens simples à gérer ? « Ce ne sont pas les mêmes problèmes qu’avec les adultes. Ils n’ont pas de préjugés, ils sont frais Ils sont énergiques aussi ! Mais il est plus facile de calmer que de booster des endormis, sourit le chef d’orchestre. Le but est de leur proposer un répertoire varié, pour travailler l’expression corporelle, vocale et instrumentale. » Verdi, l’Ode à la joie ou encore un chant traditionnel balinais sont au programme.

Une vraie découverte pour ces enfants, à l’instar de Kalala, 10 ans, qui n’avait jamais fait de musique auparavant mais qui appréciait le hip-hop : « J’ai choisi l’alto parce que j’aime les notes graves. Et l’instrument est petit, c’est plus facile à transporter ».

Apolline, 10 ans également, a opté pour le violoncelle. « Des fois c’est compliqué quand il faut vite changer le doigté, explique celle qui se rêve volontiers rock star plus tard. Je trouve ça drôle de faire des concerts, de voir la tête des gens quand ils écoutent. » Sa maman confirme qu'« il ne faut jamais la pousser pour aller répéter. Ça lui permet de voir aussi qu’il y a besoin de travailler pour réussir. C’est une richesse et une chance fabuleuse. »

Démos fait des petits partout en France

D’ici à 2020, l’objectif de la Philharmonie est d’impliquer plus de 3.000 enfants à travers la constitution d’une trentaine d’orchestres. Mulhouse a été la première ville du Grand Est à croire en Démos. Mais alors qu’elle se donne jusqu’en juin pour décider si elle relance un cycle avec un second orchestre (380.000 euros de budget par an dont des subventions du conseil régional et de la Philharmonie de Paris entre autres), d’autres villes de la région s’y mettent. C’est le cas de Strasbourg ou encore Reims, qui ont annoncé il y a quelques semaines la mise en place de ce dispositif sur leur territoire.

Dans la capitale alsacienne, le projet a débuté par deux jours de stages d’immersion au conservatoire durant les congés scolaires de Pâques et par des ateliers hebdomadaires dans les écoles à partir du 7 mai. Comme à Mulhouse, la municipalité strasbourgeoise a souhaité développer ce projet en partie sur le temps scolaire. Au total, 120 enfants en CE1 dans l’une des huit écoles primaires partenaires du dispositif ont été sélectionnés.