Bertrand Cantat reporte une série de concerts pour raison de santé

Bertrand Cantat, ici aux Vieilles Charrues de Carhaix en juillet 2014 avec le groupe Detroit — G. Durand/ 20 Minutes

Le chanteur Bertrand Cantat, cible de protestations depuis son retour sur scène, annule plusieurs dates de sa tournée.

La faute à un «sévère lumbago», explique la production.

Déjà chaotique, le retour de Bertrand Cantat sur scène se complique encore. Après avoir été déprogrammé de certains événements et annoncé qu’il se retirait des festivals d’été, c’est désormais sa santé qui lui joue des tours.

Alors qu’il devait se produire cette semaine à Nantes, Lille et Bruxelles, sa production a annoncé le report de ces concerts. Pour les mêmes raisons, l’artiste n’avait pas pu assurer ses spectacles de Lausanne et Nancy, les 20 et 21 avril derniers.

Bertrand Cantat, qui devait jouer à guichets fermés à Stereolux de Nantes ces mercredi et jeudi souffrirait d’un « sévère lumbago » et « a besoin de plus de temps pour se remettre sur pied » explique la direction de la salle sur sa page Facebook. Le chanteur controversé était attendu sur la scène de l’Aéronef de Lille (complet là aussi) et à l’Ancienne Belgique à Bruxelles dimanche. Les représentations ont été reportées en juin.

Vives protestations

Quinze ans après la mort de Marie Trintignant, les protestations provenant de toutes parts, politiques, collectifs féministes, anonymes sur les réseaux sociaux, se sont faites très vives depuis le retour sur scène de Bertrand Cantat.

Le chanteur, qui a débuté en mars une tournée pour défendre son premier album solo, Amor Fati, doit se produire à l’Olympia les 29 et 30 mai. Une manifestation, à l’initiative du collectif d’Osez le féminisme, y est déjà prévue.