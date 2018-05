Eurovision: Pourquoi on croit fort aux chances de la France cette année

Jean-Karl Lucas et Emilie Satt forment le duo Madame Monsieur et représenteront la France à l'Eurovision 2018. — GUYON Nathalie

Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, qui forment le duo Madame Monsieur, ont été désignés en janvier pour représenter la France à l'Eurovision avec leur chanson Mercy.

Ce vendredi soir, les Français répéteront pour la première fois sur la scène de l'Altice Arena de Lisbonne (Portugal) qui accueille le concours cette année...

Chanson au message universel, belle cote chez les bookmakers... Plusieurs atouts peuvent laisser espérer le meilleur destin pour les représentants français cette année.

Et si, cette année, c’était la bonne ? Et si, le 12 mai, à Lisbonne (Portugal), la France remportait l’Eurovision ? On en voit déjà certains lever les yeux au ciel à la lecture de ces lignes (ce qui ne facilite pas la lecture). Pourtant, à un tout petit peu plus d’une semaine de la finale, on y croit – du moins l’auteur de cet article. Voici les bonnes raisons qui nous laissent penser que, quarante et un an après Marie Myriam, le trophée a des chances de revenir dans l’Hexagone grâce à Madame Monsieur – le duo composé de Jean-Karl Lucas et Emilie Satt - et sa chanson Mercy.

Parce que les bookmakers misent dessus

Certes, en 2011, Amaury Vassili a débarqué sur la scène de l’Eurovision comme favori numéro 1 des bookmakers et a fini… quinzième au classement général. Chat franchouillard échaudé craint l’eau froide, nous direz vous si l’on vous annonce que Madame Monsieur est, au moment où nous écrivons ces lignes, sur le podium des pros des paris. Il faudra observer si le duo s’y maintient après sa première répétition à Lisbonne ce vendredi soir. En attendant, on précisera que la France a vu sa cote progresser constamment au fil des semaines : en mars, elle n’émargeait qu’à la 14e place. Son évolution positive est le signe d’un réel enthousiasme.

Parce qu’elle a déjà ses fans à l’international

En avril, Madame Monsieur a parfaitement relevé le défi des pré-concerts Eurovision à l’étranger. Ces rendez-vous, réunissant des dizaines de candidats, permettent de voir et d’entendre ce que chacun a à proposer. Partout où ils sont passés, Jean-Karl Lucas et Emilie Satt ont reçu un excellent accueil. Applaudis à Londres, ils ont été acclamés à Tel-Aviv et ovationnés à Madrid. Les Français ont déjà bien des aficionados de l’Eurovision dans la poche : ils sont arrivés deuxième du vote organisé par les fan clubs du monde entier, derrière l’Israélienne Netta. Et puis, il suffit d’aller jeter un œil aux commentaires du clip de Mercy sur YouTube pour voir que les éloges et encouragements fusent dans toutes les langues.

Parce que la classe à la française

Parmi toutes les chansons en lice cette année Mercy et sa mélodie électro aérienne se démarquent. Le duo Madame Monsieur est charismatique et le magnétisme d’Emilie Satt traversera sans nul doute l’écran. Les Français, même s’ils seront habillés par Jean Paul Gaultier pour la finale, ont toujours privilégié la sobriété pour ne pas que le spectacle prennent le pas sur la chanson. Là où d’autres verseront dans le kitsch, eux, la joueront minimaliste. Une forme d’élégance à la française, susceptible de plaire à l’international.

Parce que la chanson a un message universel

C’est une lapalissade : pour remporter l’Eurovision, il faut faire l’unanimité de Dublin à Moscou, de Reijkjavik à Minsk (et même jusqu’à Canberra). Il se trouve que Mercy a une dimension universelle. Cette chanson, inspirée de l’histoire vraie d’un bébé né sur un bateau de migrants est pleine d’humanité et rappelle que l’espoir et la vie peuvent triompher dans les contextes les plus sombres et dramatiques. En plus de séduire les oreilles des téléspectateurs et jurés, elle pourrait aussi conquérir leurs cœurs.