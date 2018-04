VIDEO. Le jeu de cartes «Magic, The Gathering» fête ses 25 ans, retour sur un incroyable succès

25 ans après, le jeu de carte «Magic: l'Assemblée» continue de passionner les fans. — Justin Joiner/AP/SIPA

De la magie, de la stratégie, des cartes rares et précieuses à collectionner… Voici les ingrédients qui font le succès de Magic : The Gathering (en français, Magic : L’Assemblée). Le jeu de cartes fête ses 25 ans d’existence en 2018.

Plus de 20 millions de personnes dans le monde s’initient ou continuent de jouer régulièrement, en ligne, dans des tournois amateurs ou professionnels. En France, le nombre de fans se compte toujours en centaine de milliers.

Ce succès n’allait pas de soi. Quand Richard Garfield, un professeur de mathématiques américain, propose ce nouveau jeu à l’éditeur « Wizards of the Coast », il cherche surtout à financer à un autre jeu qu’il a en tête. Contre toute attente, les 2,6 millions de cartes imprimés s’écoulent en quelques semaines. C’est un carton.

20 milliards de cartes imprimées entre 2008 et 2016

Vingt-cinq ans plus tard, les chiffres avancés par le géant des jouets Hasbro, qui a racheté « Wizards of the Coast » en 1997, donnent le tournis. 20 milliards de cartes ont été imprimées entre 2008 et 2016, 17.000 cartes différentes ont été créées pour alimenter la soif de nouveautés des fans et surtout, la valeur de certaines cartes, rares voire uniques et donc précieuses, atteint des sommets. L’une d’entre elle, la célèbre Champion du monde 1996 s’est vendue à plus de 150.000 euros sur eBay.

50 grands prix chaque année

Les fans se retrouvent au cours de tournois, amateurs ou professionnels. Ces derniers se sont professionnalisés. Plus de 50 grands prix sont organisés chaque année dans le monde. Plusieurs milliers de joueurs participent à ces compétitions professionnelles. Cocorico ! L’un des meilleurs joueurs de au monde de Magic : The Gathering est un Français : il s’agit de Raphaël Levy. Il a gagné pas moins de 250.000 euros lors de ces compétitions depuis 1998.

Surtout, le jeu de cartes continue de passionner anciens et de recruter de nouveaux adeptes. Après avoir lancé une première version en ligne en 2002, Wizards of the Coast a prévu de sortir une nouvelle version baptisée Magic Arena en 2018. De quoi continuer à perpétuer le mythe.

