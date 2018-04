L'Opéra de Paris lance son propre «escape game» autour du «Fantôme de l'opéra»

Le Palais Garnier (illustration). — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Après la danse et l’opéra, le Palais Garnier s’ouvre à un nouveau public avec son premier « escape game » (lire en encadré). A partir du 9 juin, il sera en effet possible de participer à un jeu d’évasion sur les pas du Fantôme de l'opéra. Cette expérience immersive intitulé Inside Opéra réunira à chaque fois 150 participants, qui devront déchiffrer des énigmes pendant une heure et demie dans les différents espaces de ce lieu historique emblématique : le Grand Escalier, l’Avant Foyer et le Grand Foyer et bien sûr la légendaire loge du Fantôme de l’Opéra

Une nouvelle expérience

S’adressant aux « passionnés d’histoire, amoureux de danse et de musique, férus d’énigmes et amateurs de nouvelles expériences », explique l’Opéra de Paris, cet « escape game » consistera à résoudre La malédiction du Fantôme de l’Opéra, avec la participation des différents comédiens en costume d’époque. Pour intensifier l’immersion et le jeu, les participants seront masqués. Il y a quelques semaines, le Parc des Princes a lancé sa propre version de ce jeu pour attirer d’autres publics que les seuls fans de football.

« Cette nouvelle expérience dans le Palais Garnier permettra aux visiteurs de découvrir autrement les secrets de ce chef d’œuvre architectural de Charles Garnier inauguré en 1875 », souligne l’Opéra national de Paris, rappelant que 670.000 personnes visitent chaque année Garnier en dehors des représentations.