George R.R. Martin sort un nouveau livre, mais pas le suite de «Game of Thrones»

George R. R. Martin après la cérémonie des Emmy Awards le 20 septembre 2015 — Rich Fury/AP/SIPA

Quoi un nouveau livre de George R.R. Martin sort le 20 novembre prochain ? Quoi ce n’est pas le sixième tome tant attendu de Game of Thrones ? Et oui, si Fire and Blood appartient bien au monde imaginaire de Westeros, il se déroule des siècles avant Le Trône de fer. L’auteur américain a d’ailleurs prévenu sur son blog, qu’il ne s’agissait « pas d’un roman », mais d’une manière de livre historique sur la dynastie Targaryen.

FIRE & BLOOD, the history of the Targaryens, will be releasing in hardcover on November 20! Read more about it in my blog post: https://t.co/Y6kdsfEds9 #FireandBlood pic.twitter.com/URFJRzGA9r — George RR Martin (@GRRMspeaking) April 25, 2018

Pas de tome 6 en 2018

Pour ce qui est du sixième tome de Game of Thrones, The Winds of Winter, « il n’arrivera pas, pas en 2018, du moins », a précisé le romancier. Depuis 2012, l’écrivain de 69 ans à la barbe fournie et l’éternelle casquette a déjà publié plusieurs passages de ce nouveau livre. Entre 1996 et 2011, George R.R. Martin a publié cinq tomes de la saga fantastico-médiévale. Il avait déjà laissé passer six ans entre le quatrième et le cinquième épisode.

Depuis la sixième saison de la série télévisée de HBO, les scénaristes ne s’appuient plus directement sur le récit de l’écrivain, faute de livres, mais tentent de rester fidèles à son esprit. La huitième et dernière saison de Game of Thrones est attendue en 2019.