La chanteuse Zaz jouera Edith Piaf dans une comédie musicale

Zaz en concert à Sao Paulo au Brésil en 2017. — Broadimage/Shutterstock/SIPA

Sera-t-elle aussi acclamée que Marion Cotillard dans le film La Môme ? La chanteuse Zaz interprétera Edith Piaf, dans une comédie musicale, a annoncé le producteur Thomas Langmann, dans l’émission Stupéfiant sur France 2, ce lundi.

« C’est dans sa nature »

Interrogé par Léa Salamé, Thomas Langmann a dévoilé « un projet de comédie musicale avec Edith Piaf » avec Zaz, selon lui, « une future très grande actrice ». « Elle a ce qu’avaient Piaf et Arletty, sans leur ressembler. On dirait qu’elle est du quartier d’Arletty et de la vie de Piaf. C’est dans sa nature. Elle va la dompter et vous verrez, on lui proposera d’être comédienne », avait anticipé Charles Aznavour dans une interview accordée au Parisien en 2015.