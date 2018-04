«Fortnite»: Une université américaine offre 4.000$ de bourse aux meilleurs joueurs

«Fortnite Battle Royale», le jeu de survie en ligne, s'invite dans les facs américaines — Epic Games

Après les stades, l'eSport s’invite dans… les facs. L’université américaine d’Ashland, dans l’Ohio, offre ainsi une bourse de 4.000$ aux meilleurs joueurs de Fortnite Battle Royale. Ce n’est pas une première, puisque son programme eSport s’intéresse déjà à League of Legends, Overwatch et Counter-Strike. Mais le succès Fortnite est tel (record de joueurs simultanés, record de followers sur Twitch), que la fac a voulu prendre les devants et s’assurer une présence lors du lancement des premières ligues professionnelles et universitaires.

Les épreuves de sélection se dérouleront à la rentrée prochaine, mais les étudiants candidats ne doivent pas uniquement compter sur les nuits blanches à jouer. Il faut aussi avoir de bonnes notes dans toutes les matières. En effet, comme l’explique le coach du programme, Josh Buchanan, à Variety, il s’agit de les aider à la fois dans le jeu et dans leurs études, « et leur assurer une vie sociale et une bonne condition physique ».

