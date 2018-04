VIDEO. Cake design: Comment réaliser une tête de licorne en pâte de modelage?

DO IT YOURSELF Vous rêvez devant les réalisations en pâte à sucre? C'est le moment de vous lancer...

Une tête de licorne en pâte à sucre et pâte de modelage. — C. Murat/20 Minutes

Si vous croyez encore que quelques bonbons sur un gâteau d’anniversaire d’enfant ou un glaçage craquelé suffiront à épater vos amis, vous vous fourvoyez. Et surtout, vous êtes complètement passés à côté de LA tendance en pâtisserie de ces dernières années, le « cake design ». Cette pratique tout droit venue des pays anglo-saxons consiste à faire de ses gâteaux de véritables œuvres d'art.

Vous avez trouvé de la pâte à sucre dans votre supermarché, mais vous ne savez pas quoi en faire ? Vous rêvez devant les épreuves créatives du Meilleur Pâtissier sans avoir le courage de vous lancer ? Ne vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape. Nous sommes allés au salon Sugar Paris et y avons rencontré Natasel, cake designer et formatrice. Elle a accepté de vous montrer comment réaliser une tête de licorne en pâte à sucre et pâte de modelage.